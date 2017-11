Entrevistadores sociais passam por capacitação sobre Cadastro Único

A Prefeitura de Boa Vista iniciou mais uma etapa de qualificação destinada a preparar os novos servidores que foram aprovados no seletivo da Secretaria Municipal de Gestão Social, que irão atuar como visitadores sociais do Cadastro Único (CadÚnico), um instrumento de coleta de dados e informações com o objetivo de identificar todas as famílias de baixa renda existentes no Brasil. Os novos servidores farão o cadastro das famílias que residem em Boa Vista.

A capacitação teve início nesta segunda-feira, 13, no Centro de Treinamento do Servidor da Universidade Federal de Roraima (UFRR), nos dois períodos e se encerra na sexta-feira, 17. O objetivo é habilitar os novos profissionais sobre a forma correta de coletar as informações para o Cadastro Único, garantindo que o processo de entrevista seja conduzido de forma padronizada, a partir de conceitos uniformizados e compartilhados.

“É sempre bom adquirir novos conhecimentos, principalmente aqueles que contribuem para o desempenho profissional com excelência. Essa capacitação vai possibilitar que façamos um trabalho padrão às demais cidades, utilizando as técnicas necessárias que a função exige, e assim, possamos oferecer um serviço de qualidade à população”, disse o servidor, Deivid Freitas.

A gerente do CadÚnico e Bolsa Família em Boa Vista, Ozeildes Souza, explica que a capacitação vai preparar os profissionais para que possam desempenhar a função como entrevistadores sociais do cadastro único, da melhor forma, uma vez que a função tem atividades específicas, que exige uma série de técnicas no processo da entrevista com as famílias, coleta de dados e ainda a utilização de formulários.

“É importante a aplicação desse conteúdo (capacitação) para que o profissional chegue à casa da família preparado para o processo e sabendo utilizar todas as ferramentas que ele necessita para a condução de uma boa entrevista. A capacitação tem a carga horária de 32 horas no total e partir da próxima segunda feira, 20, esses entrevistadores já estarão desempenhando suas funções”, destacou.

Shirléia Rios