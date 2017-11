Entrega de títulos definitivos beneficia moradores de Boa Vista

A Prefeita Teresa Surita entregou novos títulos definitivos nessa segunda-feira, 13, no Palácio 9 de Julho. Foram beneficiadas 48 famílias, proprietárias de imóveis particulares em Boa Vista. Os títulos entregues foram para os bairros Asa Branca, Centro, Liberdade, Santa Tereza, 13 de Setembro, Caranã, Cinturão Verde e outros.

A partir do recebimento do título definitivo, o proprietário precisa ir até um cartório de imóveis para fazer o registro do documento. Com o título em mãos, o proprietário passa a ter a garantia jurídica sobre o imóvel.

“Mais títulos entregues. Mais sonhos realizados. Ter o título definitivo em mãos significa conquistar a segurança jurídica sobre o imóvel. Agora, moradores são donos de fato e de direito de suas propriedades. Uma vitória para várias famílias que terão seus terrenos mais valorizados e mais facilidade para realização de financiamento voltado à construção e reforma”, destacou a prefeita Teresa Surita.

O título definitivo valoriza o terreno, auxilia na hora de conseguir crédito para financiamento de construção e reforma e ainda permite à família a condição de herança legal. “Eu sempre esperei por esse dia. Estou muito feliz que ele chegou. Agora posso fazer um investimento, porque agora sou dona de verdade”, disse a dona de casa Nívia Neli Strucker, moradora do bairro 13 de Setembro há 30 anos.

A regularização fundiária é prioridade da atual gestão municipal. Desde 2013, foram emitidos 2.077 títulos definitivos, garantindo a posse legal do imóvel para moradores de diversos bairros da Capital.

“Agora me sinto mais seguro em investir. Quando não temos o título é como se não fossemos o dono, ter o título definitivo representa mais segurança e legalidade. Isso é muito importante para nós e valoriza os imóveis”, garantiu o autônomo Robson Franco, morador do bairro Cidade Satélite há 7 anos.

Shirléia Rios