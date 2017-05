Entidades de inteligência elaboram relatório sobre crime organizado

As instituições de inteligência estaduais e federais integraram informações e elaboraram um relatório analítico do crime organizado no Estado, com ênfase no sistema prisional. O documento foi apresentado na manhã desta quarta-feira, 15, na sala de reuniões da Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública).

O relatório faz parte de um pacto de segurança pública, assinado entre os governos estaduais e federais, que determina a ação integrada do serviço de inteligência. Apenas o estado de Roraima já cumpriu a determinação.

Conforme o diretor do Departamento de Inteligência da Sesp, Ricardo Pedrosa Alves, o relatório mapeia, em 38 laudas, as ações das organizações criminosas dentro do sistema prisional e como elas influenciam a criminalidade fora dos presídios. Ele ressaltou que o documento é sigiloso e tem como principal objetivo fomentar as ações dos gestores da segurança pública no combate ao crime organizado.

“O que nós concluímos hoje é o primeiro passo para uma segurança pública integrada. Todos os órgãos entenderam a necessidade de reunir todas as informações que detinham e formalizar neste relatório. Juntas, as agências de inteligência elaboraram um diagnóstico do sistema que pode pautar as ações dos secretários de Estado, governadora, ministros e até do presidente, ou seja, pessoas que têm o poder de gerir ações de combate a essas organizações que vem causando tanto prejuízo para nossa sociedade” destacou Alves.

Para Roney Cruz, diretor de inteligência Dicap (Divisão de Inteligência e Captura) da Sejuc (Secretaria de Justiça e Cidadania), órgão responsável pelo serviço de inteligência no sistema prisional estadual, a conclusão deste trabalho respalda as ações da Divisão além de agilizar as demandas judiciais.

“A Dicap tem um sistema completo com identificação de todos os presos que estão no sistema hoje, bem como quem são seus familiares e como eles estão envolvidos no crime organizado. Por isso, é importante ter o auxílio jurídico e técnico para combater o crime organizado na sua raiz e isso se dá quando todos os órgãos têm ciência da realidade destas organizações e trabalham em conjunto”, ressaltou Roney.

Além da inteligência da Sesp e da Dicap, assinam o relatório as agências de inteligência das Polícias Civil, Militar, Federal, Polícia Rodoviária Federal, além da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Exército Brasileiro e Tribunal de Justiça de Roraima.

“Esse foi nosso primeiro trabalho, mas as equipes continuarão unindo forças para auxiliar no combate aos diversos crimes como lavagem de dinheiro, combate de ilegalidades em terras indígenas, crimes nas fronteiras, entre outras situações”, pontuou Alves.

Jéssica Laurie