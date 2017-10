Entidades de Defesa dos Consumidores entregam manifesto para frear nova Lei do Cadastro Positivo

Nesta terça-feira, 17, o Idec, Procons, Defensorias Públicas e mais de 40 organizações de defesa do consumidor divulgaram um manifesto exigindo a distribuição do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 212/2017, que altera Lei de Cadastro Positivo e Lei de Sigilo Bancário, para Comissão de Defesa do Consumidor do Senado.

O PLS está na agenda do Senado Federal para ser votado nesta terça-feira pelo plenário, mas entidades que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor alertam para a falta de debate sobre o assunto e riscos que diversos pontos da lei podem representar para o consumidor.

O Idec já havia manifestado posicionamento contrário às mudanças previstas, que incluem, por exemplo, a dispensa de autorização prévia do consumidor no cadastro positivo e compartilhamento de suas informações cadastrais com outros bancos de dados. Para Sabrina Tricot, Secretária Executiva de Defesa do Consumidor do Município de Boa Vista responsável pelo PROCON BOA VISTA, as mudanças são abusivas e desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Para o advogado do Idec, Rafael Zanatta, a eliminação do consentimento informado, previsto anteriormente, representa grave retrocesso aos direitos do consumidor. “Desde que foi criado, a adesão ao cadastro depende de autorização expressa, garantindo seu direito de escolha. Com a suspensão desse princípio, o novo sistema de cadastro positivo viola o artigo 43 do CDC e se torna abusivo na coleta de dados pessoais”, explica.

No documento enviado aos senadores, as entidades se colocam de forma contrária às mudanças previstas sem que o tema seja debatido com as entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, garantindo uma análise legislativa orientada aos interesses difusos e coletivos e não somente aos interesses específicos de grupos econômicos e financeiros. O manifesto pede a distribuição do PLS 212/17 à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC).

As entidades ainda reiteram a necessidade de discussão do tema ao relembrar que na semana passada, em decisão inédita proferida pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ficou decidido que o compartilhamento de informações pessoais e financeiras para bancos de dados sobre crédito é abusivo e ilegal, se realizado contratualmente sem a livre escolha do consumidor. Tal decisão se opõe a proposta que está em tramitação no Congresso e visa permitir o livre compartilhamento dessas informações entre instituições financeiras e gestoras de informação de crédito.

Segue abaixo o texto do manifesto:

São Paulo, 17 de outubro de 2017

AOS SENADORES DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Senado Federal

Praça dos Três Poderes

Brasília – DF

Assunto: Entidades do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor exigem distribuição do Projeto de Lei do Senado nº 212/2017, que altera Lei de Cadastro Positivo e Lei de Sigilo Bancário, para Comissão de Defesa do Consumidor do Senado Prezados Senadores e Prezadas Senadoras,

As entidades abaixo assinadas, integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor nos termos do art. 105 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e organizações apoiadoras dos direitos dos consumidores, vêm, perante o Senado Federal, demonstrar sua enorme preocupação

com conteúdo do Projeto de Lei do Senado nº 212/2017, que prevê profundas alterações na Lei do Cadastro Positivo (Lei 12.414/2011) e na Lei de Sigilo Bancário (Lei Complementar 105/2001).

Infelizmente, o PLS nº 212/2017 tem sido tratado sob a ótica meramente econômica, a partir de suas promessas de “redução da taxa de juros” e “diminuição da inadimplência dos consumidores”, sob forte influência das narrativas criadas pela Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC), pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e pelo Ministério da Fazenda. É importante recordar, no entanto, que a inclusão automática de todos os consumidores no cadastro positivo – um dos pilares do PLS 212/2017 – foi considerada abusiva e ilegal pelo Ministério Público Federal (3ª Câmara de Coordenação e Revisão) em nota pública assinada em dezembro de 2016.

Na semana passada, em decisão inédita proferida no julgamento do Recurso Especial 1.348.532/SP, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o compartilhamento de informações pessoais e financeiras para bancos de dados sobre crédito é abusivo e ilegal, se realizado contratualmente sem a livre escolha do consumidor.

Essa decisão vai à contramão da proposta do PLS 212/2017 de permitir o livre compartilhamento dessas informações entre instituições financeiras e gestoras de informação de crédito. É fundamental que o Senado Federal faça uma avaliação adequada da perspectiva da defesa dos direitos dos consumidores, considerando a amplitude das mudanças propostas por este projeto de lei, incluindo:

1) A violação de princípios básicos de proteção dos consumidores e do princípio da “autodeterminação informativa” na proposta de inclusão automática de todos os brasileiros em bancos de dados de cadastro positivo, ignorando o consentimento informado dos consumidores, o espírito da Lei 12.414/2011 e o posicionamento do Ministério Público Federal;

2) A ofensa ao Código de Defesa do Consumidor na proposta de eliminação da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento do serviço de gestão dessas bases de dados;

3) A colisão com interpretação do Superior Tribunal de Justiça de abusividade e ilegalidade do livre compartilhamento de informações pessoais e financeiras entre instituições financeiras e gestoras de informação de crédito;

Nesses termos, exigimos que o Projeto de Lei nº 212/2017 seja devidamente distribuído para a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal, considerando que cabe a esta Comissão “opinar sobre assuntos pertinentes à defesa do consumidor”, especialmente “aperfeiçoar os instrumentos legislativos reguladores, contratuais e penais, referentes aos direitos dos consumidores e dos fornecedores, com ênfase em condições, limites e uso de informações, responsabilidade civil e respeito à privacidade” (Art. 102-A, III, do Regimento Interno do Senado Federal).

É de fundamental importância que, uma vez distribuído para a Comissão de Defesa do Consumidor, o Projeto de Lei do Senado nº 212/2017 seja adequadamente discutido com entidades que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, garantindo uma análise legislativa orientada aos interesses difusos e coletivos e não somente aos interesses específicos de grupos econômicos e financeiros.

Assinam a presente carta:

Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor

MPCON

Associação Brasileira de Procons – PROCONSBRASIL

Fundação Procon São Paulo

Procon Carioca

Procon de Porto Alegre RS

Procon PR

Procon Boa Vista

Procon Pará

Fórum dos Procons da Região Norte

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec

NUDECON – Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor – Adeccon

Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais -MDC/MG

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte

Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Defensoria Pública do Estado do Maranhão

Defensoria Pública do Estado da Bahia

Defensoria Pública do Estado do Amazonas

Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso

Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul

Defensoria Pública do Estado de Goiás

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

Defensoria Pública do Estado do Pernambuco

Defensoria Pública do Estado do Piauí

Defensoria Pública do Estado de Rondônia

Defensoria Pública do Estado da Paraíba

Defensoria Pública do Estado de Alagoas

CDC do Rio Grande do Norte

Instituto Defesa Coletiva

Proteste

Associação Brasileira de Economistas Domésticos

Grupo de Estudos em Direito, Inovação e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Actantes

Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social Barão de Itararé

Coletivo Digital

Movimento Edy Mussoi de Defesa do Consumidor

Conselho Municipal de Defesa do Consumidor de Porto Alegre – Condecon

CooLab – Cooperativa Laboratório Redes livres

Fórum Permanente do Consumidor do Estado do Ceará