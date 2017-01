Engenheiro Douglas Maia toma posse na Funasa em Roraima

O engenheiro civil Douglas Maia da Silva é o novo titular da Superintendência Estadual de Roraima (Suest/RR) da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). A posse do aconteceu na manhã de hoje em solenidade que contou com a presença do ex-superintendente Anselmo Menezes Gonçalves, do engenheiro Paulo Hass, superintendente substituto e chefe do Diesp (Divisão de Engenharia de Saúde Pública), além de servidores que lotaram o auditório da Suest.

O superintendente destacou que estará sempre a disposição dos servidores falou em descentralização e pregou a harmonia entre os setores para que todos trabalhem em conjunto visando alcançar as metas e objetivos propostos.

“Acredito que as decisões devam ser tomadas de forma descentralizadas e compartilhadas oferecendo as condições para que os servidores em seus setores tomem essas decisões resultando no envolvimento de todo grupo para alcançarmos juntos os objetivos da instituição”, disse.

Douglas é roraimense formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará (UFPA), tem 46 anos, é efetivo do quadro de servidores do Tribunal de Justiça de Roraima (TJ/RR) como engenheiro civil.

A ocasião também foi marcada pela despedida de Anselmo Menezes, que ficou seis meses à frente da Fundação no Estado e agora vai assumir a Secretaria Estadual das Cidades (antiga Seam – Secretaria Estadual de Articulação Municipal).

“Foi um momento curto, mas de grande aprendizado, de amizades e de realizações e deixo a superintendência com uma pessoa que conheço e sei de sua capacidade para administrar e engrandecer a Funasa”, disse.

Ribamar Rocha