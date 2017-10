Energia: produtores do ramo de aquicultura e irrigação de Roraima serão beneficiados com descontos 

A partir de agora, os produtores de Roraima que atuam no ramo de aquicultura e irrigação terão direito aos descontos que variam de 67% a 80% no consumo de energia elétrica.

O anúncio foi feito pelo deputado federal, Hiran Gonçalves (PP/RR), que em junho deste ano, esteve reunido com o secretário nacional de Energia Elétrica, Fábio Lopes Alves, no sentido de cobrar um posicionamento Ministério de Minas e Energia sobre o assunto.

“É importante ressaltar que os devidos descontos estão em consonância com a Lei 10.438 de 2012. É um momento ímpar para aqueles que atuam nesse ramo de produção e necessitam desse benefício”, informou Hiran Gonçalves.

O parlamentar explicou que a benfeitoria só foi possível, graças a formação de um grupo de trabalho com as parcerias do órgão ministerial com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no qual autorizou tais descontos aos beneficiados. “Hoje, obtive a notícia que os primeiros produtores já estavam sendo beneficiados. Vou continuar lutando para que a classe produtiva roraimense tenham melhores condições de trabalho para alavancar os seus negócios e fortalecer a economia do nosso estado”, garantiu o parlamentar.

Beneficiados

O empresário, Marlon Maia foi um dos inúmeros beneficiados com o desconto de 67% no consumo de energia elétrica. Ele, que atua no ramo de piscicultura, afirmou que seu empreendimento terá melhores condições de desempenho com esse benefício. “Se for analisar, a empresa obterá um custo final de 6% de desconto na conta de energia, o que representa um valor bastante significativo, principalmente com o trabalho que temos que executar na piscicultura com aeração mecânica, que permite uma produtividade quatro vezes maior, porém o custo alto da energia nos atrapalhava muito. Agora, teremos condições de dar uma aliviada em nossas contas”, destacou o empresário, agradecendo o empenho do deputado Hiran Gonçalves em favor do setor produtivo local.

Jânio Tavares