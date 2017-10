Energia: Jucá cobra melhorias para Roraima

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB/RR), se reuniu em seu gabinete nesta terça-feira, 24, com o ministro interino de Minas e Energia, Paulo Pedrosa para discutir assuntos de interesse de Roraima, como o fortalecimento do setor elétrico e as providências para a continuação das obras do Linhão de Tucuruí, que estão paralisadas na área indígena Waimiri-Atroari, na BR-174. O linhão interligará Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN) a partir de Manaus (AM). A obra foi assumida pela Eletronorte em abril deste ano.

“Estamos acompanhando todo este processo de negociação com a comunidade indígena para que em breve a obra do linhão seja retomada. Esta obra é fundamental para resolver o problema de energia do nosso estado e garantir um atendimento melhor para nossa população”, disse Romero Jucá.

O ministro interino Paulo Pedrosa tratou ainda com o líder Romero Jucá dos leilões de áreas do pré-sal, marcados para acontecer na próxima sexta-feira dia 27. Segundo o governo federal, as operações vão render mais de R$ 100 bilhões em investimentos, garantindo a abertura de até 500 mil postos de trabalho.

Participaram da reunião, o deputado Édio Lopes (PR/RR), e Luciano Castro, secretário nacional de Transportes Terrestres e Aquaviários, do Ministério dos Transportes.