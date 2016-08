Energia eólica: empresa americana inicia instalação de torres em Bonfim e Normandia

Resultado das tratativas do Governo do Estado com investidores americanos, a empresa Kohilo iniciou esta semana a construção das bases de sustentação para instalação de torres de energia eólica nos municípios de Normandia e Bonfim.

Desde o ano passado que os diálogos vêm sendo abertos entre o governo e empresas sul-coreanas, europeias e norte-americanas que têm interesse em investir em um campo de geração de energia alternativa (solar, eólica e biomassa) aqui no Estado.

No primeiro momento as obras estão sendo executadas no município de Normandia, a Nordeste do Estado, com a construção de duas bases que suportarão torres de medição de vento e geração de energia, cuja instalação deve ocorrer entre os meses de setembro e outubro.

“A nossa intenção é em médio prazo transformar Roraima em um Estado gerador de energia elétrica capaz de vender o excedente para Países vizinhos e Estados, mesmo fazendo parte do Linhão de Tucuruí [Sistema Interligado Nacional], que está em processo de construção”, enfatizou a governadora Suely Campos.

Segundo ela, com energia em abundância e com a solução da questão fundiária, os investidores virão para Roraima naturalmente e o Estado caminhará para o desenvolvimento econômico.

O investimento por cada torre é de aproximadamente três milhões de dólares. As duas torres de Normandia gerarão de um a dois megawatts de energia, respectivamente. Em Bonfim, a Leste do Estado, serão cinco torres com geração de um megawatts de energia cada uma.

Em Bonfim o investimento será maior, com a construção de um campo de aproximadamente um quilômetro, com tecnologia para a geração de energia eólica, solar e biomassa, somando 15 megawatts de energia para atender inicialmente os produtores da região.

“O governo está buscando novos investidores para garantir a geração de energia e Roraima deixar a dependência da energia elétrica do Linhão de Guri, da Venezuela, que já não atende a demanda interna, e os parques termelétricos, que usam o óleo diesel e polui mais o meio ambiente”, frisou a governadora.