Encontro reúne professores indígenas da Raposa Serra do Sol

O grupo formando por homens e mulheres percorre todo o espaço onde dezenas de pessoas acompanham atentas o ritual. À frente, uma mulher entoa cânticos na língua macuxi. Nas mãos ela traz uma lata de alumínio com carvão em brasas, coberto pelo maruai, uma resina natural retirada da natureza pelos pajés. O aroma característico carregado pela densa fumaça é engrossado pelos cigarros tragados pelos homens que fazem parte do grupo.

Entre os indígenas da Terra Raposa Serra do Sol, essa é a maneira de dar boas vindas e de oferecer boas energias aos participantes do Seminário de Alfabetização e Letramento na Perspectiva Escolar Indígena, realizado na Escola Estadual Indígena Tuxaua Silvestre Messias. Os professores e alunos do magistério indígena buscam aliar o conhecimento cultural das comunidades com o aprendizado que faz parte da grade curricular de ensino.

“É um importante para os professores indígenas que vão discutir a prática pedagógica e sair mais preparados para ter uma educação de qualidade e atender os alunos com novas abordagens e novas tecnologias”, disse José Gomes, secretário estadual de Educação e Desporto.

A expectativa é reunir pelo menos 800 professores de várias etnias, como Macuxi, Wapichana, Taurepang, Ingaricó, Yanomami, Wai-Wai, Patamona e Sanomã. Até sexta-feira, 8, eles vão se dividir em 24 Eixos Temáticos que abordam desde a alfabetização indígena à educação especial.

Encontro de culturas

O cocar de penas coloridas do professor Alexandre Messias contrastava com o colar pendurado no pescoço dele: na cabeça, um símbolo cultural, usado em momentos importantes; no pescoço, apenas a chave de uma motocicleta, atracada a uma faixa cheia de cores.

Esse é um exemplo simples de um encontro cultural e de costumas. Quando aprofundamos um pouco mais essa convivência de tradições, chegamos a um dos principais objetivos do Seminário.

“É uma forma de especializar os professores, e principalmente ajudar a desenvolver a educação das crianças de forma diferenciada. Assim vamos voltar pra comunidade com um conhecimento a mais. Nós trabalhamos com a ciência do índio e do não índio. Procuramos trabalhar tudo isso de uma forma conjunta, sem preconceito e sem que a gente perca nossa cultura”, declarou o professor Alexandre Messias, da comunidade São Miguel, que fica numa região de difícil acesso, entre as serras do município de Pacaraima.

Ceforr

Toda a logística para realizar o Seminário teve à frente a equipe do Ceforr (Centro de Formação de Profissionais de Educação de Roraima). Somente este ano pelo menos 450 professores indígenas de Roraima foram capacitados pelos cursos realizados pelo Centro. Isso significa mais da metade dos docentes indígenas que hoje atuam em Roraima.

“Outros 200 professores irão se formar no início do próximo ano no Magistério Indígena Tami’kan. Isso mostra o compromisso do Governo do Estado com a melhoria da educação indígena em Roraima. Temos 240 escolas indígenas, um número maior do que o de escolas não-indígenas. Por isso precisamos dessa atenção especial, atuando na qualificação do que temos de mais importante: das pessoas, dos professores responsáveis pela educação nas comunidades”, complementou Stela Damas, diretora do Ceforr.

