Encontro reúne professores de Educação Física

Organizado pela Seed (Secretaria de Educação e Desportos), o I Encontro dos professores de Educação Física Estaduais, foi aberto oficialmente nesta terça-feira, 30, em solenidade realizada no auditório do Palácio da Cultura.

Em pauta, tópicos referentes à extensão e ao ensino, voltados para políticas de desporto e lazer. De acordo com as organizadoras, a diretora de Educação Básica, Graciela Ziebert e a assessora pedagógica Curricular de Educação Física Escolar, Lara Avelino, o objetivo principal desta edição do Encontro é discutir o resgate da educação física escolar.

“O intuito é a gente trabalhar a reestruturação do referencial curricular, trabalhar o calendário, e fazer uma reflexão das aulas de educação física de hoje e das que a gente almeja”, comentou Lara Avelino.

O evento é dividido em cinco etapas: na primeira são 59 escolas da capital e 138 professores de educação física. As outras serão divididas nos municípios de Normandia, Pacaraima, Caracaraí e Rorainópolis. Cada professor receberá um certificado com a carga horária de 15 horas.

O evento visa também promover junto aos professores, discussões sobre a disciplina com foco no componente curricular e na ampliação de projetos de área e esportivos.

“Esse encontro surgiu a partir de um estudo onde resolvemos criar um evento em que os profissionais da educação física pudessem buscar informações atualizadas, metodologias de ensino, avaliações e estratégias para aplicarem em sua prática docente”, disse Graciela Ziebert.

A intenção é que todos possam contribuir para o crescimento desse setor, tendo como base as suas próprias vivências. “Vai ser um momento único e muito especial, porque esses profissionais vão ser escutados”, finalizou.

Programação

Serão ministradas duas palestras pelos professores de educação física Edson Leite, e Arnóbio Gustavo Magalhães, diretor do Campus avançado Bofim – Instituto Federal de Educaçãoa. No segundo momento teremos mesas redondas.

Os palestrantes vão abordar a valorização do profissional, as modificações e a modernização das aulas de educação física no ensino médio, Educação física no século XXI: desafios para o ensino e superações na aprendizagem.

Edjane Coutinho