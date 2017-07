Encontro pedagógico do Campus Amajari se inicia nesta terça-feira

O XI Encontro Pedagógico do Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima se inicia nesta terça-feira, 18, e se estende até 19 de julho, na biblioteca da unidade, durante todo o dia. “Educação profissional e tecnológica: desafios e potencialidades das práticas pedagógicas integradoras” é o tema desta edição.

Realizado sempre no início de cada semestre, o objetivo é promover espaços para a troca de experiências diante dos desafios do fazer pedagógico, visando ao aprimoramento das práticas pedagógicas nos vieses das construções coletivas e integradoras dos profissionais da educação – docentes e técnicos.

No primeiro dia, a mestre em Ciências Ivone Mary Medeiros de Souza vai mediar à oficina “Planejamento integrado como elemento potencializador do processo de ensino-aprendizagem”. Na manhã do dia 19, a doutora em Educação Maristela Bortolon de Matos conduz a oficina “Dialogando a construção dos planos de ensino”, e, à tarde, a psicóloga e especialista em Docência do Ensino Superior Alizane Ramalho Aniceto ministrará a oficina sobre “As relações pedagógicas na perspectiva dialógica: desafios e possibilidades”.

De acordo com a coordenadora pedagógica do CAM, Luana Firmino Lobo, os encontros pedagógicos são espaços para formação de docentes e da equipe técnica de ensino, nos quais são discutidas temáticas relevantes ao contexto escolar. Normalmente os temas são demandas dos próprios docentes, identificadas em reuniões, atendimentos e encontros pedagógicos.

Entre as demandas apresentadas pelos docentes, está o deficit de leitura e escrita dos discentes, que acaba gerando impacto no aprendizado dos componentes curriculares, sejam eles da base nacional comum (disciplinas básicas), sejam do núcleo profissional (disciplinas técnicas).

“Nesse primeiro dia de encontro, vamos discutir sobre planejamento integrado, em que trabalharemos a partir da questão-problema da leitura e da escrita dos discentes, pois essa é uma realidade em nível de país, e não apenas do Campus Amajari”, disse Luana, destacando que o objetivo é que sejam construídos projetos integrados com base nessa questão-problema.

O segundo dia terá dois momentos. O primeiro vai abordar os planos de ensino e seus elementos integradores, tema demandado no encontro pedagógico de fevereiro. E o segundo, que encerra a programação, vai tratar, por meio de uma oficina, sobre as relações pedagógicas na perspectiva do diálogo, que visa refletir sobre a importância da relação dialógica na sala de aula e mostrar que sua ausência interfere e tem impacto no processo de ensino-aprendizagem. “A nossa psicóloga vai provocar a discussão sobre as relações interpessoais na sala de aula”, frisou Luana.