Encontro pedagógico debaterá o “Redimensionamento das práticas pedagógicas”

Nos dias 25 e 26 de julho os docentes do Campus Boa Vista (CBV) participarão do Encontro Pedagógico 2017.2, que abordará o tema “O redimensionamento das práticas pedagógicas: do planejamento às influências na ação educativa”. Os docentes terão até a próxima quinta-feira, 20, para fazer a inscrição nas oficinas que fazem parte da programação do encontro por meio do link http://boavista.ifrr.edu.br/oficinas-pedagogicas

O encontro tem como objetivo promover um espaço de análises e reflexões sobre as ações de ensino por meio do debate em torno das políticas educacionais e dos marcos regulatórios nacionais e institucionais, numa perspectiva de transformação ou redimensionamento das práticas educativas.

Temática

Os desafios enfrentados pelo Campus Boa Vista são similares aos enfrentados pela Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica quanto à necessidade constante de reflexão e aprimoramento dos diversos avanços científicos e tecnológicos que impactam o fazer pedagógico e a formação dos indivíduos e que advêm das transformações sociais, do mercado e do mundo do trabalho. “Diante desse contexto faz-se necessário destacar que esse repensar exige mediações para se chegar à qualidade da educação, por exemplo, à formação de professores e à melhoria das condições de trabalho. Outro fator que deve ser considerado é o contexto em que vivem e se relacionam socialmente os atores educacionais”, pontuou a diretora do Departamento de Apoio Pedagógico (Dape), Larissa Jussara Leite de Santana.

Acesse a programação completa do Encontro Pedagógico 2017.2 no link a seguir: http://boavista.ifrr.edu.br/programacao-encontro-pedagogico

Virginia Albuquerque