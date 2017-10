Encontro jurídico encerra programação do Outubro Rosa

Durante o mês de outubro, várias atividades foram realizadas com o objetivo de divulgar e conscientizar as mulheres a se prevenir contra o câncer de mama, que é a finalidade maior da campanha Outubro Rosa

O encerramento da campanha Outubro Rosa da advocacia feminina será com o II Encontro Jurídico do Movimento Mais Mulheres na OAB (MMMOAB), que vai acontecer nesta terça-feira, 31, no auditório do Colégio Sion, a partir das 17h.

Para participar, os interessados precisam fazer sua inscrição gratuita no site do Ticketphone. No dia evento, os organizadores solicitam que os participantes façam doação de uma lata de leite em pó. O material arrecadado será doado para a Liga Roraimense de Combate ao Câncer.

A presidente da Comissão da Mulher Advogada, Clarissa Vencato, explica que já faz parte das ações do Movimento Mais Mulheres promover atividades durante o Outubro Rosa, com o objetivo de ajudar a Liga Roraimense de Combate ao Câncer. Ao mesmo tempo, continua Clarissa, as ações desse mês também tem a finalidade de contribuir para o fortalecimento do cenário jurídico local e união da advocacia feminina.

“E o encerramento das ações com o encontro jurídico visa manter essa tradição onde pretendemos abordar temas relevantes e de interesse para a advocacia e os estudantes de direito”, ressalta.

A programação do encontro terá a jornalista Loredana Kotinski, abrindo o evento com a palestra “A importância das mídias sociais para o exercício da profissão”. “O objetivo é apresentar aos profissionais da advocacia, enquanto profissional liberal, quais condutas são benéficas ou prejudiciais à propagação da sua imagem no âmbito das redes sociais”, explica a presidente da CMA/OAB.

Logo depois a defensora pública, Jeane Xaud, falará sobre “Violência Institucional”. Segundo Clarissa, a ideia é mostrar como até mesmo condutas de profissionais da advocacia podem contribuir para a desvalorização e discriminação da mulher, inclusive, na defesa de seus clientes. “E a importância do debate sobre o tema é justamente para chamar atenção para as condutas naturalizadas dentro da sociedade que, na verdade, são muito nocivas e contribuem para a violência contra a mulher, seja a discriminação, a violência física, verbal ou psicológica”, observa.

Por fim, a advogada e professora Rozinara Barreto vai apresentar a palestra “Aspectos Relevantes da Reforma Trabalhista”. “Nós achamos interessante também abordar a reforma trabalhista que entra em vigor agora, no próximo dia 11 de novembro, e que está sendo duramente criticado pelo Sistema OAB porque consideramos um retrocesso na eliminação de direitos sociais dos trabalhadores”, ressaltou.

Parcerias

Para a realização desse evento, o Movimento Mais Mulheres, o Movimento mais Mulheres na OAB e o Numurr contaram com a parceria da OAB Roraima – Comissão da Mulher Advogada, da Caixa de Assistência dos Advogados de Roraima, das Lojas Perin, do Centro de Estudos e Pesquisas da Amazônia (Cepam), da empresa Premol, do conselheiro federal da OAB, Oleno Matos, do advogado e vereador Zélio Mota, Luciano Castro, TicketPhone e da jornalista Shirley Rodrigues.

Alexsandra Sampaio