Encontro Internacional de Piscicultura de Eficiência começa nesta terça-feira

A partir das 8h, desta terça-feira, 19, o Fórum das Federações de Classes Empresariais de Roraima, composto Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER), Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Roraima (FAER), Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Roraima (FACIR) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Roraima (FECOMERCIO) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), estará realizando o primeiro Encontro Internacional de Piscicultura de Eficiência no Estado de Roraima.

O evento acontece nos dias 19 e 20, no auditório do Sebrae, localizado na Rua Aquilino Mota Duarte, 1771- São Francisco. As inscrições para o Encontro são gratuitas e podem ser realizadas por meio do telefone 0800 570 0800.

Durante a programação renomados pesquisadores nacionais e internacionais falarão de suas experiências e abordarão case de sucesso em várias vertentes da Piscicultura. Entre os temas que serão apresentados estão: Sistema Intensivo de Cultivo de Tambaqui; Sistemas de Integração e Verticalização da Piscicultura no Brasil; Avanços da Nutrição na Criação de Peixes; Melhoramento Genético de Peixes no Mundo; além da apresentação de dois casos de sucesso do maior produtor de peixe da Argentina e do Paraguai, e a apresentação do empresário roraimense Aniceto Wanderley – proprietário da indústria Rações Criação, que falará sobre a atuação e o trabalho desenvolvido no Centro Tecnológico de Aquicultura (CTA) em Roraima.