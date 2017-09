Encontro discutirá planejamento orçamentário e políticas de investimento em cultura

O Bate-Papo Cultural vai discutir os temas Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), na quarta-feira, 13 de setembro, às 19h30, no espaço Usina, no bairro Jóquei Clube, rua Raio Solar, 509.

Foram convidados especialistas em orçamento, representantes da sociedade civil organizada, da Secretaria Estadual de Cultura (Secult), da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (FETEC), da Assembleia Legislativa e da Câmara de Vereadores.

O encontro é aberto à participação dos segmentos culturais. A entrada é franca. Está confirmada a presença do poeta Eliakin Rufino, dos deputados estaduais Evangelista Siqueira e Lenir Rodrigues e do contador Luciano Santana.

“A gente quer entender os processos de gerenciamento dos recursos públicos e contribuir com as políticas públicas efetivas para os segmentos, para não ficar à mercê, cada vez mais, de políticas de investimento restritivas”, explicou um dos organizadores do bate-papo, Thiago Bríglia.