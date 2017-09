Encontro discute enfrentamento da violência e drogas entre indígenas

Crianças e jovens ainda são alvos de violência e drogas. Essa realidade não é muito diferente quando se trata da população indígena. E para tratar desta problemática, a Defensoria Pública do Estado participará nesta sexta-feira, 29, do Encontro sobre violência e juventude indígena na Comunidade Canauanim, no município de Cantá.

O evento é organizado pela Secretaria de Estado do Índio, por meio do Departamento de Políticas Indígenas (DPI), e ocorrerá na Comunidade do Canauanim, a partir das 9h, e contará com a presença do defensor público Januário Lacerda.

O objetivo do encontro é discutir possíveis saídas e estratégias para enfrentar as dificuldades encontradas na localidade. De acordo com o defensor Januário é necessário que a situação seja analisada para encontrar uma solução.

“Infelizmente não é apenas a comunidade Canauanim que enfrenta esse cenário, mas também outras comunidades. Entretanto, estamos dispostos a ouvir e entender como os atos de violência iniciam, para então buscar saídas no enfrentamento, além de atuar na tentativa de cessar qualquer ato de violência”, frisou o defensor.

Lacerda ainda ressaltou que a Defensoria tem o papel social mesmo não sendo da sua área de atuação. “Independentemente da área de atuação, o papel do defensor público é buscar soluções aos problemas apresentados cotidianamente por nossos assistidos”, finalizou.

Comunidade

Distante cerca de 25 km de Boa Vista, a Comunidade Canauanim tem aproximadamente mil habitantes, localizada no município de Cantá no Estado de Roraima, onde vivem os povos Wapichana e Macuxi. O nome da comunidade tem origem na língua Wapichana onde o “Kanawa‟u” significa passagem da Canoa.

Celton Ramos