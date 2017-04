Encontro debate Resiliência e traz reflexão sobre atividades no trabalho

Os servidores das unidades básicas de saúde tem se reunido mensalmente para avaliar o resultado dos trabalhos. Na manhã desta quinta-feira, 27, os trabalhadores da unidade básica do Buritis se reuniram para avaliar os trabalhos e refletir sobre o tema abordado no encontro, Resiliência. Ações como essa, fazem parte do programa Servidor de Valor, que busca investir nos servidores da Prefeitura fomentando suas capacidades e proporcionando bem estar.

A Resiliência é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, como estresse, por exemplo. A psicóloga explicou que esse é um tema que mexe com todas as pessoas ao redor do mundo, e com os trabalhadores de forma geral.

Quem falou sobre o tema foi a psicóloga da unidade, Rejane Andrade, que explicou uma nova proposta de trabalho para os encontros. “A ideia é que tenhamos esse momento sempre, tanto para avaliarmos o trabalho como para tratar temas que abordam o nosso cotidiano. Eu vejo como uma auto capacitação em saúde, que vai ajudar a desenvolver competências, além do contexto de trabalho, e isso vai fazer a diferença tanto no local de trabalho como no serviço oferecido para o usuário”.

“Todos têm insatisfações e diante disso é preciso ter a capacidade de suportar tudo, com saúde mental e ainda ser capaz de contribuir com soluções, encontrar maneiras de lidar com isso, transformar o que for possível e lidar com aquilo que não temos mais como mudar. É importante vermos possibilidades, transformar, lidar com aquilo que é fato, sem adoecer tanto”, explica Rejane.

Sandra do Nascimento Ribeiro Flauzino é enfermeira e disse que momentos como esse são de extrema importância. “Corremos muito todos os dias e acabamos não olhando nem pra nós mesmos e nem para o colega do lado. Esses momentos servem para refletirmos a forma com que estamos desenvolvendo o nosso trabalho e nos ajudar a melhorar cada dia mais. Esse é um tema que podemos aplicar não somente no trabalho, mas na família, para vida”, destaca.

O diretor, Luiz da Silva Benício explica que os encontros serão mensais e a unidade fechará durante esse período. “É um momento importante para avaliação e trabalharmos temas do nosso dia a dia. Todos organizam suas agendas e os serviços não são prejudicados. A ideia é criarmos também um grupo operativo multiprofissional e multidisciplinar de autocuidado, em que todos possam atuar trazendo informações que contribuam com o nosso desenvolvimento pessoal e profissional”.

Jéssica Costa