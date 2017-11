Encontro de Egressos do IFRR terá vasta programação

O Encontro de Egressos, que será realizado nos dias 8 e 9 de novembro, no auditório do Campus Boa Vista (CBV) terá uma vasta programação, organizada para oportunizar o debate acerca do tema do evento “Mundo do trabalho e os desafios do empreendedorismo”.

Dentre as principais atividades do encontro estão: grupos de trabalhos (GTs), oficinas, palestras, minicursos, roda de conversa, mesa redonda e maratona de programação.

A palestra de abertura, com o tema “Vendedor empreendedor”, será ministrada pelo empresário do ramo de materiais de construção, João Clineu Lima da Silva, 1º vice-presidente administrativo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Roraima (Fecomércio-RR) e vice-presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais (Sircom).

Outro ponto alto do evento é a Mesa Redonda “Mundo do Trabalho e os Desafios do Empreendedorismo” com a participação dos egressos Héctor Enrique Sayán Morales, Luanda Moura Cavalcante e Vinícius Tocantins Marques

Durante o evento será exibido ainda o vídeo “Egressos – Histórias de Sucesso” que tem como personagens egressos que se destacam no mercado de trabalho. O video tem ainda o objetivo de apresentar à sociedade as perspectivas de sucesso, mesmo frente a um mercado de trabalho competitivo, dos profissionais formados pela instituição, seja nos cursos técnicos ou superiores.

Inscrições

Cerca de 100 egressos já garantiram sua vaga no encontro e aqueles que ainda não fizeram suas inscrições devem acessar o link: http://boavista.ifrr.edu.br/extensao/cursos/como-participar, até o dia do evento.

Virginia Albuquerque