Encontro com Contadores discutirá novas regras do Simples Nacional

No próximo dia 22 de novembro, contadores dos segmentos industriais, empresários, líderes sindicais, diretores e dirigentes do Sistema Indústria, poderão participar do Encontro com Contadores, uma ação do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), que será realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima com iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Sebrae. O evento acontecerá das 19h às 21h Auditório da Fier, localizado na Av. Benjamin Constant, 876 – Centro.

Neste ano o Encontro contará com a palestra “As novas regras do Simples Nacional para 2018”, ministrada pelo Consultor da CNI, Vicente Sevilha, o qual abordará as novas tabelas e o novo formato de cálculo de tributação para as empresas optantes do SIMPLES Nacional, que entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2018.

O evento tem o objetivo de promover aproximação com os contadores do Estado; Apresentar o Sistema de Representação da Indústria e o Sistema Indústria; Sensibilizar os contadores sobre a importância de promover o adequado enquadramento sindical das indústrias; Estimular o associativismo, sensibilizando os contadores quanto aos benefícios de seus clientes industriais participarem dos sindicatos; Prover aos contadores informações sobre assuntos técnicos de interesse, contribuindo para seu aperfeiçoamento profissional.

O encontro com Contadores conta com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Roraima – CRC e do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do estado de Roraima – Sescon.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas no Centro de Promoção do Associativismo Sindical – CPAS, localizado na sede da FIER. Os telefones para contato são (95) 4009-5351/5352/5354 ou pelo e-mail (cpas@fier.org.br).