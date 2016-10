Encontro Binacional: palestra aponta oportunidades de negócios para venezuelanos investirem no Brasil

O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Venezuela, Eduardo Oestreicher, pioneiro nas relações de comércio com o País vizinho, tirou dúvidas de empresários venezuelanos e brasileiros que têm interesse em despontar nas importações e exportações. Ele foi um dos palestrantes do Encontro Empresarial Binacional “Venezuela – Norte do Brasil”, que encerra nesta sexta-feira, 7, em Puerto Ordaz.

Com o tema “Oportunidades de negócios para as empresas venezuelanas com o Norte do Brasil”, Oestreicher usou da motivação para incentivar a integração entre os dois Países, a fim de fortalecer os laços comerciais e de relacionamento.

“Não se trata somente de uma integração econômica, mas também social e cultural. Quis trazer um ponto de discussão para redimir as dúvidas em relação aos documentos necessários e normativas fiscais para que aconteça a importação e exportação de produtos”, frisou.

Essa foi uma forma de instigar o empresário venezuelano que tem interesse em exportar ou importar, mas que não têm conhecimento de todo o processo burocrático necessário para executar a ação. “Os empresários sabem dos critérios para importar e exportar, mas alguns detalhes não são do conhecimento”, ressaltou Oestreicher.

Ele citou como exemplo o grande volume de compra de gêneros alimentícios – dada a crise de alimentos enfrentada atualmente pela Venezuela – mas que o Brasil está em falta com carretas para fazer o transporte desses produtos. Por ser o crescimento da frota brasileira um investimento de longo prazo, Oestreicher apontou a habilitação de uma transportadora venezuelana para fazer o transporte, o mais rápido possível.

Homenagem

Oestreicher e a secretária Estadual Extraordinária de Relações Internacionais, Veronica Caro, foram homenageados pelo governador do Estado de Bolívar, Francisco Rangel, pelo empenho de mais de três décadas de relações comerciais com a Venezuela. No ato foram entregues duas placas de reconhecimento.

“Fiquei muito honrado pelo reconhecimento, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no campo empresarial e também institucional, mas não é só um reconhecimento individual, é um reconhecimento que foi divido com todos aqueles empresários que se lançaram no pioneirismo de começar com essa integração econômica, social e cultural com a Venezuela”, afirmou Oestreicher, e citou duas pessoas importantes: o pai, Laerth Oestreicher, e o empresário venezuelano Gerardo Roster.

A participação de Roraima no evento se deu a convite do Governo do Estado de Bolívar, que viabilizou o transporte da comitiva composta por 25 pessoas, entre empresários e equipe técnica do Governo de Roraima, de Santa Elena do Uairén à Puerto Ordaz. As despesas com alimentação e hospedagem são de responsabilidades dos integrantes da comitiva.

O encontro encerra nesta sexta-feira, com discussões empresariais, painéis sobre perspectivas de desenvolvimento e formas de viabilizar acordos binacionais que estimulem as relações comerciais entre os dois Países.

Leandro Freitas