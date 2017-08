Encceja abre inscrição para certificação de competência

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou as datas de inscrição e prova do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). O exame, que é gratuito e de participação voluntária, oferece aos jovens e adultos a oportunidade de finalizar o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio.

As inscrições começam a partir das 10h, do dia 7 de agosto, e terminam dia 18 de agosto, e devem ser feitas no endereço: http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/primeiroAcesso. Em Roraima, as provas serão aplicadas no dia 8 de outubro, nos dois turnos, somente em Boa Vista.

“Para os interessados no diploma de ensino fundamental, é necessário ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame. Para o ensino médio, a idade mínima é de 18 anos”, disse Sulivânia Lira, chefe da Dieja (Divisão de Educação de Jovens e Adultos), da Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto).

São quatro provas objetivas, com 30 questões de múltipla escolha cada, e uma redação. Para o Ensino Fundamental, provas de Ciências Naturais e História e Geografia. Já para o Ensino Médio, provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Cronograma

Manhã – 8h às 12h, horário oficial de Brasília/DF

Tarde – 14h30 às 19h30, horário oficial de Brasília/DF

Ensino Fundamental – provas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação; e Matemática.

Ensino Médio – provas de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação; e Matemática e suas Tecnologias.

Ozieli Ferreira