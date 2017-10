Empresários e feirantes participam de oficina de capacitação sobre empreendedorismo

Teve início na manhã desta segunda-feira, 23, uma capacitação aos empresários da Orla, da Feirinha de Artesanato e Gastronomia. A capacitação tem o objetivo de contribuir e estimular o empreendedorismo nos principais pontos turísticos da capital e acontece através de uma parceria entre a Prefeitura de Boa Vista e o SEBRAE/RR.

De acordo com Alda Amorim, Superintendente de Turismo da Fetec, são realizadas reuniões periódicas com os empresários e artesãos ligados ao turismo, mas é a primeira vez que uma capacitação deste tipo acontece. “Buscamos esta parceria com o SEBRAE que é referência a nível nacional em empreendedorismo para sabermos como trabalhar o nosso produto dentro da estrutura que possuímos”, destacou.

No total, 46 empresários participam do encontro, que segue até o dia 26 de outubro. É o caso da artesã Auxiliadora Lima, que trabalha com pinturas em tecido e crochê e possui uma barraca na Feira de Artesanato. “Trabalho há 25 anos nesse ramo e acredito que é muito importante estarmos nos reciclando e nos atualizando. Estou muito animada com essa oportunidade”, ressaltou.

Atualização é uma das palavras-chave desse encontro, ligada ao planejamento e a estratégia. Segundo Alessandra Corleta, consultora do SEBRAE/RR, para trabalhar neste mercado é necessário pensar nas estratégias e avaliar todas as possibilidades para alcançar o sucesso desejado.

Jéssica Costa