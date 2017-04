Empresários de Roraima participam da Hair Brasil 2017

Seis empresas atendidas pelo Sebrae Roraima conheceram o que há de mais moderno em produtos e serviços de beleza na Hair Brasil 2017. O evento é considerado um dos mais importantes para o segmento no país.

A equipe do Sebrae Roraima e representantes de mais seis empresas roraimenses estiveram em São Paulo para conhecer as principais tendências de produtos e serviços de beleza, destaques na 16a Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética Hair Brasil, realizada de 21 a 24 deste mês.

A Missão técnica empresarial faz parte das ações do projeto Cadeia Negócios da Beleza desenvolvido pelo Sebrae Roraima. A proposta é contribuir com a capacitação e com a inovação das empresas atendidas. “Escolhemos a Hair Brasil por ser uma das maiores feiras nacionais do segmento. É um evento que reúne tendências de beleza, fornecedores, distribuidores e ainda muitas opções de capacitações para nossos profissionais. É todo esse universo de oportunidades aproveitamos”, explicou a analista técnica do Sebrae Roraima e gestora do projeto, Jesana Figueira.

Além da Feira, os empresários e profissionais de Roraima visitaram duas empresas conceituadas nacionalmente: o Studio W, rede de salões criada pelo renomado cabelereiro Wanderley Nunes; e o Lance and Hair, empresa familiar que se transformou em uma rede especializada na produção de cosméticos naturais e orgânicos.

Saiba Mais

A Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética Hair Brasil reúne empresas, profissionais e entusiasta do mercado da beleza, sendo considerada como um dos maiores eventos do ramo, com opções profissionais setorizadas nas áreas de estética; make up; nail e varejo de negócios. Além de tendência, produtos e novos tratamentos, a Feira também promove negócios, reunindo mais de 570 marcas e mais de 90 mil visitas profissionais.