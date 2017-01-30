Emprego: Sine-RR oferta 20 vagas nesta segunda-feira

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 20 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta segunda-feira, 30. Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho. O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.
Confira as vagas e requisitos
– AUXILIAR DE COMPRAS (EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) : 01
Requisitos: REALIZAR TAREFAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS, AUXILIAR O GESTOR EM TAREFAS EXTERNAS. PRÉ SELEÇÃO NO SINE.
– ASSISTENTE DE MECÂNICA (MAQUINAS PESADAS): 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, CURSO NA ÁREA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH AB.
– AUXILIAR TÉCNICO EM MAQUINA DE LAVAR: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, ENSINO FUNDAMENTAL, CURSO NA AREÁ, APRESENTAR CARTA DE REFERÊNCIA
– CABISTA: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO, NR 10, NR 33 E NR 35, CURSO DE CABISTA E FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA(ORA), DIREÇÃO DEFENSIVA, CNH B.
– EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, APRESENTAR CARTA DE RECOMENDAÇÃO E ANTECEDENTES CRIMINAIS.
– EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL, APRESENTAR CARTA DE RECOMENDAÇÃO, ANTECEDENTES CRIMINAIS.
– FUNILEIRO DE VEÍCULOS: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MÍNIMO 6 MESES, ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREVISTAS SOMENTE NO DIA 30.01.2017 AS 15:00HS.
– MOTORISTA DE CAMINHONETE: 01
Requisitos: MOTORISTA DE CAMINHONETE CATEGORIA D, COM EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA. (EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
– MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO: 02
Requisitos: VAGA NÃO EXIGE EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, PORÉM QUE O CANDIDATO POSSUA NO MÍNIMO CONHECIMENTO NA FUNÇÃO.
– OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA: 02
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA OU APENAS COMPROVAR QUE JA TRABALHOU NA ÁREA, CURSO NA ÁREA, CNH E, ENSINO MÉDIO OU TÉCNICO NA ÁREA.
– OPERADOR DE EMPILHADEIRA A GÁS: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO FUNDAMENTAL, DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO, CURSO DE EMPILHADEIRA.
– PINTOR DE AUTOMÓVEIS: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA NO MÍNIMO 6 MESES, ENSINO FUNDAMENTAL. ENTREVISTAS SOMENTE NO DIA 30.01.2017 AS 15:00HS.
– REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS: 01
Requisitos: (EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)
– VENDEDOR PRACISTA: 01
Requisitos: EXPERIÊNCIA NA CARTEIRA, ENSINO MÉDIO COMPLETO OU SUPERIOR,HABILITAÇÃO A E TRANSPORTE PRÓPRIO(MOTO), FACILIDADE EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA, AGILIDADE AO USAR CALCULADORA E COM CÁLCULOS, CONHECIMENTO EM VENDAS.
– VENDEDOR PRACISTA: 04
Requisitos: EXPERIÊNCIA INFORMAL ENSINO MÉDIO COMPLETO, CNH, TRANSPORTE PROPRIO.
Documentos necessários para cadastro e atualização:
– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado.
– carteira de trabalho (com PIS PASEP)
– comprovante de residência (atualizado)
– RG e CPF
Gilvan Costa