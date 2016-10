Emprego: Sine oferta 25 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista

O Sistema Nacional de Emprego em Roraima (Sine-RR) está ofertando 25 vagas para o mercado de trabalho em Boa Vista, nesta terça-feira, 18. Os interessados devem comparecer no local munidos de seus documentos, principalmente a carteira de trabalho. O Sine-RR fica localizado na sede do Setrabes, na avenida Mário Homem de Melo, no Mecejana.

Confira as vagas e requisitos

– Auxiliar de Departamento De Pessoal: 01

Requisitos: experiência na carteira/ ensino superior completo ou cursando nas de administração, contabilidade ou recursos humanos/ CNH e transporte próprio. PRÉ SELEÇAO PELO SINE

– Assistente de vendas (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD): 01

Requisitos: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA experiência informal ou na carteira, ensino médio completo, conhecimento e prática com INFORMÁTICA, laudo medico atualizado.

– Atendente Balconista (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD): 01

Requisitos: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA experiência na carteira/ laudo médio atualizado.

– Atendente de lojas (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD): 01

Requisitos: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA experiência na carteira/ ensino médio completo.

– Eletricista: 05

Requisitos: experiência na carteira no mínimo 3 anos/ ter experiência em alta e baixa tensão com instalação de medidor/ conhecimento em informática.

– Empacotador, A mão (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD): 01

Requisitos: (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS) experiência informal, ensino fundamental completo, disponibilidade de horário e laudo médico atualizado.

– Enfermeiro: 01

Requisitos: experiência informal/ superior completo/ possuir especialização em NEFROLOGIA.

– Fiscal de Loja: 01

Requisitos: experiência na carteira/ ensino médio completo. PRÉ SELEÇAO PELO SINE

– Fiscal de prevenção de Perdas (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD): 01

Requisitos: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA ensino médio completo, curso de vigilante atualizado, disponibilidade de horário e laudo medico atualizado.

– Oficial de serviços Gerais (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD): 01

Requisitos: (VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA) experiência informal

– Oficial de Serviços Gerais: 01

Requisitos: experiência informal/ ensino médio completo/ possuir CNH AB de preferência.

– Oficial de Serviços Gerais; 01

Requisitos: experiência na carteira no mínimo 1 ano/ ensino médio completo.

– Operador de caixa (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD): 05

Requisitos: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA curso informática e atendimento ao cliente, ensino médio completo, disponibilidade de horário, falar bem e laudo médico atualizado.

– Repositor de Mercadorias (VAGA EXCLUSIVA PARA PCD): 01

Requisitos: VAGA EXCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA experiência informal/ ensino fundamental completo/ disponibilidade de horário e laudo médico atualizado.

– Supervisor Operacional dos Serviços de Máquinas e Veículos: 01

Requisitos: experiência na carteira no mínimo 6 meses como supervisor de rotas no ramo de bebidas/ ensino médio completo/ que conheça bem a cidade/ CNH AB/ disponibilidade para realizar viagens.

– Técnico em segurança do Trabalho: 01

Requisitos: experiência na carteira no mínimo 6 meses, porém, essa que experiência não seja na área de construção/ CNH AB.

– Vendedor Interno: 01

Requisitos: experiência informal/ ensino médio completo/ curso de informática básico e avançado(word e excell)/ CNH/ transporte próprio.

Documentos necessários para cadastro e atualização:

– Caso tenha cursos de qualificação, apresentar certificado.

– carteira de trabalho (com PIS PASEP)

– comprovante de residência (atualizado)

– RG e CPF

Gilvan Costa