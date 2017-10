Empreendedores terão consultoria gratuita durante Semana Nacional do Crédito

Oferta de consultorias, orientação pré e pós-crédito, renegociação de dívidas e apresentação de garantias como o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) estão entre os serviços que serão oferecidos durante a Semana Nacional do Crédito promovida pelo Sebrae e Federações Representativas de Classes Empresariais de Roraima de 16 a 21 de outubro, na Avenida Ataíde Teive, no Bairro Buritis, zona Oeste de Boa Vista.

De acordo com a analista técnica do Sebrae-RR, Francisca Conrado, é preciso desobstruir os canais para que o crédito se torne viável para todas as empresas. “Com os juros altos e a burocracia, o crédito não chega às micro e pequenas empresas. Diante disso, elas precisam de orientação, para que saibam como ter acesso e como utilizar da melhor forma, afim de gerar lucros ao empreendimento”, citou.

A programação começa na segunda-feira, 16, no período da tarde, das 14h às 18h, com consultorias e orientações com os seguintes temas: renegociação de dívidas, acesso a créditos, gestão financeira e outros. Além disso, serão oferecidos até sexta (21), minicursos, papos de negócio, seminários e palestras.

Entre as palestras e minicursos ministrados durante o evento estão: ‘Orientação para acesso a microcrédito’ e ‘Educação financeira’; ‘Orientação sobre acesso a serviços financeiros com Sebrae’ e ‘Controles financeiros’, respectivamente.

Participam da Semana Nacional de Crédito os Bancos do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, Banco da Amazônia e a Desenvolve RR – Agência de Fomento. Essas instituições irão propor aos empresários a renegociação de débitos bancários.

As consultorias são totalmente gratuitas e destinadas às empresas formalizadas (CNPJ), entre elas estão o Microempreendedor individual, a Microempresa e a Pequena Empresa com duração de quatro horas. As solicitações poderão ser feitas pela Central de Relacionamento 0800 570 0800.

Sebrae 45 Anos

O Sebrae comemora este ano quatro décadas e meia de atuação em defesa dos pequenos negócios. As micro e pequenas empresas representam 98,5% do total de empreendedores no Brasil, respondem por 27% do Produto Interno Bruto (PIB) e geram mais da metade dos empregos no país. Formalização, inovação, redução da burocracia, ampliação do acesso ao crédito e melhoria do ambiente legal fazem parte do compromisso do Sebrae com os pequenos negócios. Conheça no portal Sebrae os números e a história do empreendedorismo no Brasil: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae.

