Empreendedores conhecem ferramentas do Turismo Inteligente

Aproveitar os recursos da internet é o novo desafio para qualquer empresa. Mas, para quem atua no trade turístico, é a chance de conquistar novos clientes e aumentar os rendimentos do negócio.

O Brasil pretende ampliar a captação de turistas estrangeiros. O anuncio foi feito este mês, durante o lançamento do projeto Brasil+Turismo. A meta é chegar a 12 milhões de visitante do exterior até 2020.

Roraima também está inserido neste cenário. Com belezas naturais únicas e uma diversidade cultural, o Estado desponta como um destino promissor. E para ganhar projeção nesse ambiente tão competitivo, uma estratégia é investir nas ferramentas do Turismo Inteligente.

Este foi o tema da palestra promovida pelo Sebrae Roraima para empreendedores atendidos no projeto Trade Turístico. O evento contou com a participação da consultora empresarial Marta Borges, que acumula larga experiência no assunto.

A proposta foi mostrar aos empresários locais como a utilização das ferramentas digitais pode contribuir com a captação de novos visitantes e o sucesso do negócio. “O turismo inteligente é uma tendência mundial. Quem não está inserido nas mídias sociais não tem destaque no mercado. E as empresas que estiverem conosco fazendo esse trabalho, terão um destaque maior, porque o cliente precisa conhecer o empreendimento, saber o que a empresa oferece, quais são as vantagens, o que disponibiliza e valores. Para as empresas é importante porque isso divulga e ajuda a vender o seu negócio”, afirmou a gerente da Unidade de Atendimento Setorial Serviço e Indústria, Graciela Missio.

A consultora Marta Borges explicou as vantagens geradas pela utilização dessas ferramentas antes, durante e depois da visita. “Os recursos digitais são fundamentais para qualquer negócio, mas especificamente, falando do turismo, a gente sabe que a jornada de compra do viajante passa pela internet em todas as fases: desde a fase de inspiração para saber pra onde viajar, onde se hospedar, como chega, o que você vai fazer, toda a parte de pesquisa, planejamento e compras. Durante a viagem, o turista compartilha fotos nas redes sociais e quando ele volta, continua gerando conteúdo. Então, é indispensável que as empresas saibam usar essas ferramentas para melhorar o desempenho dos seus negócios”.

Quem já usa esse recursos é o empresário Hélio Zanona, da Makunaíma Expedições. A empresa investe na divulgação de seus roteiros em comunidades específicas que ajudam a atingir o público alvo de cada serviço. “A maior vantagem de usar a internet é o custo/benefício. Como as pequenas empresas não tem o capital muito alto para investir em mídias tradicionais, onde o custo fica muito alto, através de filtros de redes sociais você consegue chegar mais diretamente ao consumidor e consegue atingir o seu público alvo de maneira mais eficiente e direta”, disse.

Turismo Roraima

Seguindo a tendência do Turismo Inteligente, o Departamento Estadual de Turismo (DETUR) lançou o aplicativo Turismo Roraima. O ambiente virtual reúne informações sobre os principais roteiros do Estado e das empresas de diferentes segmentos, como hotéis, bares, restaurantes e até opções de lazer.

“Estamos modernizando essas ferramentas a cada dia para que esse aplicativo passe a ser utilizado por essa nova clientela que surge agora, buscado decisões mais rápidas e online. E o profissional do turismo que não se adaptar a esse sistema, vai cair no esquecimento. Roraima agora está indo para um patamar de turismo internacional e a gente precisa estar adequado a essas ferramentas de tecnologia”, afirmou Ricardo Peixoto, Diretor do Detur.