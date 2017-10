Emhur altera rota de três linhas de ônibus na capital

Com as intensas mudanças ocorridas no trânsito de Boa Vista, bem como a inauguração da nova ponte de concreto que liga as avenidas Parimé Brasil, no bairro Jardim Caranã à Alameda Antares, no Cidade Satélite, três linhas de ônibus sofreram alterações nas rotas. São as linhas 206 (Caranã/Satélite), 308 (Cauamé) e 104 (União), que a partir desta terça-feira, 3, já começam a trafegar conforme o novo itinerário.

A linha 206, agora passará pela avenida Parimé Brasil e cruzar a ponte, atendendo parte do bairro Cidade Satélite e o loteamento João de Barros em viagens específicas. Por isso, a linha deixará de atender cinco ruas (Jael Barradas, Sabá Cunha, Zuldimar Saraiva de Pinho, Tenente Brás Barros Silva e parte da Rui Baraúna) que agora serão atendidos pela linha 308 (Cauamé).

Já a linha 104, foi alterada devido à mudança de sentido da avenida Princesa Isabel. Neste caso, sete ruas deixarão de fazer parte do itinerário somente no sentido bairro/Centro. São as ruas: Aquário e Leão no bairro Cidade Satélite; ruas Antônio Maciel, João Padilha, parte da Av. Princesa Isabel, Almério Mota Pereira e Reinaldo Neves, vias do bairro Jardim Floresta. No sentido Centro/Bairro, estas vias continuam na rota da linha 104.

Ceiça Chaves