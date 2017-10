Emergência 193: Corpo de Bombeiros lança programa de rádio com dicas de prevenção

O CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) realiza às 7h30 de segunda-feira, dia 2 de outubro, no Quartel do Comando Geral, na Avenida Venezuela, 5362 – Pricumã, o lançamento do Programa de Rádio “193 Emergência: Prevenindo para Salvar Vidas”.

O objetivo do programa, que será veiculado pela Rádio Roraima AM 590, é disseminar a cultura de prevenção junto à comunidade, visando à minimização de desastres e redução das estatísticas de acidentes fatais que podem ser evitados.

Além de repassar dicas de prevenção que permitam ao cidadão reduzir ou evitar a ocorrência de acidentes, haverá instruções sobre os primeiros cuidados a serem adotados, caso aconteçam.

Serão transmitidas informações que abrangem as ações de proteção e defesa civil, de prevenção a incêndios, pânico coletivo, salvamento aquático e veicular, atendimento pré-hospitalar, proteção ao meio ambiente, dentre outras dicas de ações que possam ser realizadas pelo ouvinte com um pronto atendimento até a chegada de uma equipe especializada.

As dicas de prevenção entrarão na grade de programação da Rádio Roraima a partir das 8 horas e terão duração de uma semana. Todas as segundas-feiras, um novo tema será explorado. O projeto também será veiculado por meio das redes sociais da instituição: Facebook do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima e no Instagram @cbmrr.

Heldeliano Arrais