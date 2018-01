Emendas de Jhonatan de Jesus garantem obras e fortalecimento de setores no Estado

O investimento na estrutura urbana e rural nos municípios de Roraima foi prioridade do deputado federal, Jhonatan de Jesus, durante o ano de 2017. Os recursos foram destinados via Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), Ministério da Saúde, Ministério da Integração Nacional e Ministério do Esporte. Além de recursos liberados diretamente para a UFRR (Universidade Federal de Roraima), TRE (Tribunal Regional Eleitoral) e TRF (Tribunal regional Federal).

Via Sudam, Jhonatan de Jesus destinou recursos para serem investidos na iluminação pública dos municípios de Pacaraima e São João da Baliza, fruticultura – banana irrigada – no município de Caroebe, eletrificação rural no assentamento do Ametista no município de Amajari e piscicultura – escavação de tanques de peixes – no município de Alto Alegre.

Por meio do Ministério da Integração Nacional, o parlamentar destinou recursos para o município de Iracema, a serem investidos na pavimentação com paralelepípedo na Vila Campos Novos e na sede, em calçadas e meio-fios; para São João da Baliza, na construção do Mercado do Produtor e recapeamento asfáltico, calçadas e meio-fios. Além de, pavimentação com drenagem, calçadas e meio-fios na Vila Equador, município de Rorainópolis e aquisição de máquinas agrícolas para o município de Amajari.

Para a UFRR, o deputado destinou recursos para a construção do Campus de São João da Baliza; aquisição de Conjunto de Gerador para o Cartório Eleitoral de São Luiz, via TRE/RR, e Aquisição de mobiliário, estações de trabalho, aparelhos de ar condicionado e outros equipamentos para a 4ª Vara de Justiça do TRF – 1ª Região.

Parque Anauá

Por meio do Ministério do Esporte, Jhonatan de Jesus destinou recursos para a construção do Complexo Esportivo do Parque Anauá que inclui a criação de uma área para ciclismo, local para caminhada, campo de futebol sintético e de grama, academia para idosos, iluminação inteligente, reestruturação de calçadas, playground para crianças e um restaurante, resgatando o legado olímpico para o Estado de Roraima, com a construção de uma pista de atletismo conforme as normas olímpicas.

Além da construção de uma lanchonete, duas quadras poliesportivas cobertas, um campo de futebol society, uma pista pavimentada para cooper, um relógio solar em granito e a urbanização das obras. E ainda, uma guarita para segurança dos usuários, uma academia com estrutura para atendimento de atletas. “As obras serão realizadas por etapas com previsão de conclusão de menos de um ano e não afetará a visita da população, especialmente, nos finais de semana. Além de que o estado ganhará uma estrutura moderna para a prática de esportes”, afirmou.

Saúde

O setor recebeu atenção especial por parte do parlamentar que garantiu via Ministério da Saúde a aquisição de quatro ambulâncias para o interior do estado, construção de UBS (Unidades Básicas de Saúde) do porte IV, manutenção de unidades de atenção básica, aquisição de uma ambulância e aquisição de equipamentos para o ambulatório odontológico e Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas para prevenção de doenças e agravos de Pacaraima.

E ainda, construção de UBS do porte I e aquisição de equipamentos para ambulatório odontológico para o município de Iracema; incremento em áreas assistenciais em Rorainópolis; aquisição de uma ambulância tipo A, equipamentos para ambulatório odontológico e veículo tipo van para equipe de saúde/transporte sanitário de São João Baliza.

Além de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas para prevenção de doenças e agravos no município de Mucajaí e Melhorias sanitárias domiciliares no município de Normandia. “São muitos os desafios a enfrentar na Saúde, nossa prioridade é, cada vez mais, investir no setor destinando recursos que representam mudanças e atendimento a centenas de pacientes”, ressalta.