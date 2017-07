Emendas da Comissão de Seguridade Social e Família priorizam áreas da saúde e assistência social na LDO

Duas emendas aprovadas nesta quarta-feira, 7, pela Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) contemplam as áreas da saúde e da assistência social na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Na avaliação do deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), a decisão do colegiado demonstra a intenção de priorizar setores estratégicos e que benefi­ciam diretamente a população mais carente.

“Estamos trabalhando no sentido de sempre aprovar projetos e, neste caso, emen­das, que vão ao encontro das necessidades dos setores mais suscetíveis da sociedade, como a infância e a adolescência, e também áreas como a saúde pública, que sofrem mais o impacto da crise econô­mica ou da ausência de políticas públicas voltadas exclusi­vamen­te para elas”, afirmou o Hiran Gonçalves.

A aprovação da emenda da LDO na área de assistência social teve como objetivo fomen­tar as iniciativas do Marco Legal da Primeira Infância, consolidando o Sistema Único da Assistên­cia Social (SUAS). Na justificativa apresentada para a provação da emenda foi lembrado que o Marco Legal da Primeira Infância foi criado pela Lei Federal 13.257 de 2016, que instituiu a Política Integrada do Primeira Infância para atuação interssetorial e multiprofissional para a pro­mo­ção da atenção às crianças de até seis anos de idade.

Com o Marco, reforça a argumentação, o Brasil se coloca na vanguarda da era dos direitos positivos em termos de elaboração de normas voltadas à promoção do desenvol­vimento humano integral. “De acordo com evidências científicas, investir na primeira infância é a melhor estratégia para a promoção da experiência plena de ser criança e do desenvolvimento humano saudável, fator essencial para o programa sustentável da na­ção”, finaliza o documento.

Já a emenda sugerida pela deputada Carmem Zanotto (PPS-SC) foi no sentido da manu­tenção de 20 mil unidades de saúde e foi elaborada com a finalidade de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS). Em sua justificativa a parlamentar argumenta que a emenda visa incluir a meta de 20 mil unidades apoiadas na ação de apoio à manutenção de unidades de saúde.

Benné Mendonça