Embrapa realiza primeiro Hackathon Acadêmico em Roraima

Roraima recebe pela primeira vez o Hackathon Acadêmico da Embrapa, uma maratona de programação e desenvolvimento de soluções tecnológicas, com foco na inovação para a sustentabilidade da agricultura brasileira. No Estado, a competição traz o tema ‘Solução mobile para difusão de informações tecnológicas e de levantamento de demandas de pesquisa’. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo endereço eletrônico www.embrapa.br/hackathon até o dia 13 de setembro.

O concurso é aberto à participação de estudantes ou egressos (formados há no máximo três anos) do ensino médio, técnico ou superior de instituição pública ou privada. Os interessados devem formar equipes de dois a cinco integrantes.

Segundo o coordenador do Hakchaton em Roraima, o pesquisador Amaury Bendahan, a competição busca promover um ambiente de inovação e colaboração entre a Embrapa e a comunidade acadêmica.

“Queremos aproximar a Embrapa e os cursos nas áreas de computação e tecnologia da informação. O Hackathon é o primeiro passo para isso. Esperamos, em seguida, efetivar parcerias que possam, por meio de estágios, TCCs e outras oportunidades, consolidar este ambiente de cooperção”.

Desafio

A Embrapa vem atuando a mais de 35 anos em Roraima, gerando tecnologias para melhorar a produção local, diminuir o impacto sob o meio ambiente e aumentar a renda dos mais de 35 mil produtores da Região. No entanto, ainda há carências quanto à interação e aproximação entre esses atores, o que compromete a efetiva adoção de diversas tecnologias.

Pensando nisso, a Embrapa propôs como desafio aos estudantes o desenvolvimento de uma solução informática, focada em smartphones, que auxiliem na prospecção de demandas tecnológicas e na difusão do conhecimento, explica Amaury. Para o pesquisador, torna-se essencial desenvolver novas formas de comunicação que colaborem neste processo, com maior rapidez e eficiência.

“O esperado é que ao final da maratona tenhamos protótipos de aplicativos com funcionalidade simples, design adaptado ao perfil dos produtores e que estabeleça uma comunicação rápida e eficiente. Dessa maneira, contribuindo para a adoção das tecnologias geradas pela Embrapa”, finaliza.

Calendário

O Hackathon Acadêmico da Embrapa conta com um evento de abertura, que ocorrerá presencialmente no dia 21/09, no Centro de Ciência, Tecnologia e Informação (CCTI) da Prefeitura Municipal de Boa Vista.

Na data, as equipes inscritas participarão de mentorias, brainstorming e intercâmbio de experiências que ajudarão no processo de desenvolvimento da solução tecnológica. Esse ambiente de imersão contará com a presença de pesquisadores da Embrapa, que atuarão como padrinhos, a fim de conceder orientações às equipes quanto ao tema do concurso.

Nesta fase, as equipes desenvolverão o Project Model Canvas e o Storyboard para a solução mobile, que consiste no planejamento básico do produto usado para descrever o fluxo da solução que será proposta.

Os julgamentos das soluções ocorrerão presencialmente no dia 18/10, durante evento de encerramento, que acontecerá na Embrapa Roraima. As propostas serão avaliadas pela comissão julgadora quanto aos quesitos adequação ao tema, maior completude funcional, uso de recursos tecnológicos e melhor usabilidade e design. Haverá premiação para os três primeiros colocados.

Parceiros e patrocinadores

São parceiros do Hackathon Acadêmico Embrapa – Edição Roraima, a Prefeitura de Boa Vista e a Buriti Valley. O evento conta com patrocínio da Folha de Boa Vista, Agropecuária Garrote, Faculdade Estácio Atual e Unno Veículos e Pousada Platô do Tepequém.

Clarice Rocha