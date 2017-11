Embrapa promove II Workshop sobre a Cultura do Cupuaçuzeiro em Roraima

Já estão abertas as inscrições para o II Workshop sobre a Cultura do Cupuaçuzeiro em Roraima, evento organizado pela Embrapa que busca difundir os conhecimentos sobre o cultivo do cupuaçu, bem como as técnicas para o aproveitamento dos seus subprodutos. O evento acontecerá nos dias 28 e 29 de novembro, no Auditório da Embrapa Roraima, das 8h ás 18h.

O Workshop tem como público-alvo produtores de cupuaçu, engenheiros e técnicos agrícolas, professores, pesquisadores e estudantes da área. Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente pelo e-mail roraima.eventos@embrapa.br ou pelo telefone (95) 4009-7161. A Embrapa disponibilizará ainda ônibus para transporte de até 40 pessoas ao evento, com saída em frente ao hotel Aipana Plaza às 7h15 nos dias 28 e 29.

Segundo a pesquisadora e coordenadora do Workshop, Hyanameyka Lima-Primo, o cupuaçu é extremamente valorizado no mercado e, por isso, é importante que haja incentivo para o aumento da produção em Roraima, que tem todas as condições para o cultivo da fruta. “Estamos trazendo especialistas de todo o Brasil para falar sobre essa cultura e esperamos que o evento seja uma oportunidade de troca de informação e atualização dos produtores e comunidade acadêmica sobre as técnicas de cultivo e aproveitamento do cupuaçu”, comenta.

Programação

A programação do evento conta com a participação de pesquisadores e instrutores renomados nacionalmente, com palestras e oficinas sobre diversos aspectos da cultura do cupuaçu e bem como o aproveitamento de sua polpa pela agroindústria para produção de geleias, biscoitos e doces.

Entre temas que serão abordados estão: Cultivo Sustentável do cupuaçuzeiro; Medidas de manejo para a vassoura-de-bruxa; Aproveitamento de resíduos da cultura para produção de composto orgânico; Tecnologias para produção de mudas; Produção de mudas enxertadas; Subprodutos de cupuaçu, entre outros.

O II Workshop sobre a Cultura do Cupuaçuzeiro em Roraima faz parte do projeto ‘Fortalecimento da Produção de Cupuaçu e de seus Subprodutos no Extremo Norte do Brasil’, uma iniciativa da Embrapa Roraima, em parceria com a Aliança de Integração e Desenvolvimento das Comunidades Indígenas de Roraima (ALIDCIRR), e patrocínio da Petrobras através do programa Petrobras socioambiental.

Serviço

Data: 28 e 29 de novembro de 2017

Local: Auditório da Embrapa Roraima, Rodovia BR 174, Km 8, Distrito Industrial

Inscrições: Roraima.eventos@embrapa.br ou pelo telefone (95) 4009-7161

Clarice Monteiro Rocha