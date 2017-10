Embrapa participa da Expoferr com palestras e degustação de produtos

A Embrapa Roraima participa da 40º Exposição Feira Agropecuária de Roraima (Expoferr) com a apresentação de palestras técnicas e degustação de produtos oriundos das pesquisas com frutas regionais como o cupuaçu e o caçari. O evento acontece de 5 a 15 de outubro, no Parque de Exposições Dandãezinho, localizado no Monte Cristo, zona Rural de Boa Vista, e é promovido pelo Governo do Estado.

Ao todo, serão 17 palestras ministradas por pesquisadores e analistas da empresa, que estarão disponíveis para atender os produtores, estudantes, técnicos agrícolas e o público em geral. Oito palestras já foram ministradas nos dias 9 e 10, abordando os temas: Nutrição de peixes; Cultivo de melancia consorciado com mandioca; Novas variedades de soja para Roraima; Doenças de ovinos; Agricultura sem queima; Aquaponia; Doce cristalizado de cupuaçu e Recuperação de pastagem.

Confira a programação para os dias 11, 12 e 13:

Quarta-feira – 11/10

Horário | Palestra | Palestrante

08h-10h | Nematoides na cultura da soja | DSc. Daniel Schurt

10h20-12h20 | Novas Cultivares de mesa e indústria para Roraima | DSc. Everton Diel

Quinta-feira – 12/10

Horário | Palestra | Palestrante

08h-10h | Manejo sanitário na piscicultura | DSc. Sandro Loris

10h20-12h20 | Nutrição de peixes | Dsc. Moisés Quadros

Sexta-feira – 13/10

Horário | Palestra | Palestrante

08h-10h | Doenças em ovinos | MSc. Ramayana Braga

08h-10h | Novas variedades de soja para Roraima | MSc. Vicente Gianluppi

10h20-12h20 | Enxertia em plantas frutíferas | DSc. Hyanameyka Lima-Primo

10h20-12h20 | Cultivo de melancia consorciado com mandioca | DSc. Roberto Dantas

10h20-12h20 | Interpretação de análise de solo e recomendação de adubação | MSc. José Alberto Mattioni

Degustações

Haverá ainda doação de mudas e degustação de produtos a base de caçari, como o picolé e o suco da fruta, que é considerada a mais rica em vitamina C do mundo. A degustação acontecerá no estande da Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan), que mantém projeto em parceria com a Embrapa para popularização do caçari de Roraima.

Já os produtos desenvolvidos com o cupuaçu, como a geleia e a jujuba, estarão disponíveis para degustação entre os dias 11 e 15 no estande do Projeto ‘Fortalecimento da Produção de Cupuaçu e de seus Subprodutos no Extremo Norte do Brasil ’, uma iniciativa da Embrapa Roraima em parceria com a Aliança de Integração e Desenvolvimento das Comunidades Indígenas de Roraima (ALIDCIRR) e patrocínio Petrobras. No local, também serão sorteados kits do projeto (camisa, boné e bloco), além de distribuição de mudas de cupuaçu e folders técnicos.

Clarice Monteiro Rocha