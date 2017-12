Embrapa lança projeto para desenvolvimento da cadeia produtiva do caçari em Roraima

A Embrapa Roraima, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento de Roraima (SEPLAN) e Universidade Federal de Roraima (UFRR), realizarão nesta quinta-feira, 7, durante o I Encontro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Agronegócio, o lançamento do projeto ‘Caçari de Roraima’, que visa promover o desenvolvimento da cadeia produtiva do caçari, fruta com maior teor de Vitamina C do mundo. O evento acontecerá às 19h, no Shopping Garden.

A programação do lançamento contará com a palestra “Caçari de Roraima: Potencial Econômico para o Agronegócio da Amazônia”, ministrada pelo pesquisador da Embrapa Roraima e coordenador do projeto, Edvan Chagas, Também será montando um stand para degustação de produtos a base da fruta, como o picolé e o suco.

De acordo com Edvan, atualmente existem diversas políticas públicas sendo implantadas no estado de Roraima, além de empresas privadas querendo investir em atividades que envolvem o cultivo e uso sustentável de fruteiras nativas. “Contudo, ainda são escassas as informações técnicas para darem suporte a esses interesses a nível regional, principalmente em relação ao caçari”, comenta.

O pesquisador explica que desde 2009 a Embrapa Roraima vem desenvolvendo pesquisas buscando a domesticação da fruta e sua exploração sustentável, sendo o aproveitamento do caçari pela agroindústria um dos principais desafios.

“Apesar do elevado potencial nutricional, o consumo in natura não é favorecido pelo sabor acido e adstringente. Mas, uma vez processada, o caçari gera uma série de produtos, que podem ser explorados pela indústria de alimentos e bebidas, fazendo do fruto uma excelente oportunidade de negócios para Roraima”.

Parcerias

O projeto ‘Caçari de Roraima’ está inserido no Plano Anual de Trabalho (PAT) do Governo do Estado de Roraima, no âmbito do Apoio aos Arranjos Produtivos Locais. Além da Embrapa, participam do projeto a UFRR e o Governo do Estado por meio da SEPLAN e do IACTI.

Em relação à participação da Embrapa, o principal desafio é continuar desenvolvendo tecnologias para compor um sistema de produção para o caçari, bem como realizar estudos sobre possíveis modelos de cadeia produtiva que permita a tomada de decisão, além da contínua formação de pessoal qualificado na área do projeto.

“Com essa estratégia, acreditamos que será possível apoiar as atuais políticas públicas e os interesses de produtores e empresários, bem como continuar somando esforços na obtenção de resultados inovadores para impulsionar a fruticultura nativa da Região Amazônica, com foco no Caçari de Roraima”, finaliza Edvan.

Conheça o Caçari

O camu-camu ou caçari, como é conhecido em Roraima, é uma espécie tipicamente silvestre, que brota em áreas alagadas, mas com um grande potencial econômico. A fruta possui casca roxa, opaca e grossa e é riquíssima em Vitamina C, superando a acerola em 20 vezes e o do limão em 100 vezes.

Apesar do elevado potencial nutricional, o caçari ainda é pouco utilizado pela população da região por apresentar sabor ácido e gosto adstringência. A fruta cresce em arbustos ou pequenas árvores e se encontra disperso em quase todo o Estado de Roraima. Contudo, a utilização da fruta ainda se limita a confecção de iscas para o tambaqui. No Peru, o camu-camu já é bastante usado no preparo de sucos, geleias, sorvetes e doces.

