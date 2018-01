Embrapa apresenta 11 cultivares de soja para Roraima

A Embrapa Roraima realizará neste sábado, 27, Visita Técnica à Unidade demonstrativa, em área de produtor, com objetivo de apresentar 11 novas variedades de soja da Embrapa para o estado de Roraima. O evento acontecerá na Fazenda Livramento – Rodovia BR 401, das 8h às 12h e tem como público-alvo produtores, engenheiros agrícolas, agentes públicos e lideranças ligadas ao agronegócio.

Durante o evento, os participantes poderão conhecer os experimentos de campo com as cultivares de soja recentemente recomendadas para Roraima e outras que possivelmente serão disponibilizadas aos sojicultores do Estado para a safra 2018. São elas:

– BRS 7980- Convencional, resistência a cisto, galhas (M.javanica e M.icognita), baixo FR para o Pratylenchus brachyrus;

– BRS 6980- Convencional – resistência ao M. javanica;

– BRS 7880 RR – Resistência ao M. javanica;

– BRS 8781RR – Resistência a galhas (M.javanica e M.icognita);

– BRS 7280 RR – Resistência à ferrugem asiática

– BRS 8280 RR – Resistência a galhas (M.javanica e M.icognita);

– BRS 9280 RR – Baixo FR para o Pratylenchus brachyrus;

– BRS 7780 IPRO – Resistência a galhas (M.icognita)(BT)

– BRS 9180 IPRO – Resistência a lagartas (BT)

– BRS 8581 – Convencional

– BRS 8381- Convencional

A programação contará ainda com palestras técnicas sobre as principais características agronômicas das 11 cultivares, além de informações sobre a época de semeadura, densidade populacional de plantas, fertilidade do solo e tecnologias para o plantio de soja no cerrado.

De acordo com o pesquisador Vicente Gianluppi, desde a década de 80 a Embrapa vem desenvolvendo tecnologias para o cultivo econômico e sustentável da soja em Roraima. “Temos uma parceria forte com a Embrapa Soja, Embrapa Cerrados, Fundação Cerrados e com os produtores locais que possibilitam a disponibilização de novas cultivares de soja para a região, com alto potencial genético de produtividade, resistentes às principais doenças e adaptadas às condições edafoclimáticas prevalecentes no Estado”, comenta.

O pesquisador explica também que o cerrado de Roraima tem potencial de expansão do cultivo da soja por oferecer vantagens como: disponibilidade de mais de um milhão de hectares de cerrado de fácil mecanização; logística de transporte; proximidade do mercado externo e, produção na entressafra brasileira.

A visita técnica conta com o apoio do produtor Álvaro Calegari e da Fundação Cerrados. Mais informações pelo telefone 4009-7161.

Clarice Rocha