Em sessão itinerante, moradores do Laura Moreira pedem segurança e projetos sociais

A segurança e os projetos sociais estiveram entre as maiores reivindicações dos moradores do bairro Laura Moreira, na zona Oeste, durante a sessão itinerante da Câmara Municipal de Boa Vista, realizada na noite dessa quarta-feira, 27. Foi o quinto evento realizado pela Casa em 2017, dedicado a ouvir de perto a população.

A reduzida iluminação e a ausência de asfaltamento em algumas ruas da localidade que compreende os conjuntos Cidadão, Cruviana e Manaíra, foram outras reclamações da população presente no evento.

Dezenas de alunos do Campus Boa Vista Zona Oeste do Instituto Federal de Roraima (IFRR), localizado no bairro, compuseram o público presente da sessão, e também cobraram melhorias.

As reivindicações expostas no evento serão reunidas em um relatório elaborado pela Câmara, o qual será encaminhado aos órgãos competentes, para que sejam cobradas deles as melhorias solicitadas pela população.

“Vamos fazer uma carta elaborada por todos os 21 vereadores e iremos encaminhá-la à Prefeitura, à Emhur, à Guarda Municipal, ao Governo do Estado, e, assim, iremos fazer, de mãos dadas com a população, o papel da Câmara Municipal de Boa Vista”, declarou o vice-presidente da Casa, vereador Júlio Medeiros (Podemos), um dos requerentes da sessão.

Para o presidente Mauricélio Fernandes (PMDB), que também solicitou o evento, a Câmara demonstrou, mais uma vez, o seu trabalho e compromisso com a população. “A sessão itinerante é a oportunidade de a população reivindicar os maiores problemas de sua localidade”, destacou.

Morador do Laura Moreira, o pedreiro Amaildo Santos Pereira, elogiou a iniciativa da Câmara. “É louvável a atitude dos vereadores em chegarem até a nossa comunidade. Cada morador do bairro agradece, pois esta é a oportunidade de reivindicarmos as melhorias que precisamos”, declarou.

Para o presidente da Associação dos Moradores do Bairro Laura Moreira, Antônio Oliveira, receber os vereadores “é uma satisfação e alegria muito grande, porque precisamos de alguém que seja a nossa voz diante da Prefeitura”.

José Lucas