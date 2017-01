Em Fórum de Governadores, Suely Campos defende mais recursos federais para saúde e educação

A governadora Suely Campos participa, neste momento, do 13º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, em Macapá (AP). Também estão no evento o anfitrião, Waldez Goes, do Amapá e os governadores José Melo, do Amazonas; Tião Viana, do Acre; Confúcio Moura, de Rondônia; Marcelo Miranda, do Tocantins; Simão Jatene, do Pará e Flávio Dino, do Maranhão.

Em seu discurso, a governadora de Roraima defendeu mais recursos federais para a saúde e a educação, levando em conta as peculiaridades da região, que oneram significativamente o custo do aluno e do atendimento em saúde.

Ela citou o caso da merenda da escolar, que deve ser transportada por via aérea para as escolas indígenas. “Esse é um gasto suportado exclusivamente pelo Estado e precisamos do apoio do Governo Federal”, disse.

Suely Campos falou da experiência exitosa obtida pela implantação do Ensino Básico Militar nas escolas Rittler de Lucena e Elza Breves. “Era uma escola com alto índice de violência e hoje, em menos de um ano, a disciplina dos alunos é reconhecida por pais e professores e as notas dos alunos melhoraram”, destacou.

Ela citou ainda o impacto que os venezuelanos vêm causando à saúde do Estado, sem que haja a contrapartida financeira da União. Essas considerações foram apresentadas por Suely durante a discussão da agenda social, da educação e da saúde na região.

Também está na pauta das discussões, a criação do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável, uma autarquia que será responsável pela elaboração de projetos que visem o desenvolvimento da região.

A primeira fase do Consórcio será a assinatura de um protocolo de intenções, e a Carta do Amapá, onde estarão as propostas defendidas pelos Governadores e que serão enviadas ao Governo Federal.

Neste momento, os secretários estaduais estão apresentando o resultado das discussões realizadas ontem nas áreas de Assistência Social, Saúde, Educação, Proteção à Criança e ao Adolescente, Meio Ambiente e Segurança Pública, para deliberação dos governadores.

Juntos com a governadora estão o secretário estadual de Educação e Desporto, Emanuel Alves, o Secretário adjunto de Trabalho e Bem Estar Social, Thiago Fogaça, e o presidente da Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídrico), Rogério Martins.