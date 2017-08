Em alusão ao dia do Bombeiro, CBMRR realiza promoção de 145 militares

Mais de 30% do efetivo militar do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima) foram promovidos nesta sexta feira, 4. Ao todo, 145 militares ascenderam na carreira: 64 foram aos postos de oficiais e 81 aos de praças.

A solenidade ocorrida na esplanada do Palácio Senador Hélio Campos foi alusiva ao dia Nacional dos Bombeiros, comemorado no último dia 02 de julho em todo Brasil e corresponde ao calendário regular de promoções do CBMRR.

“Investimos na corporação, com a finalidade de fortalecer e garantir direitos aos militares. Durante nosso governo foram dois momentos importantes dentro do Corpo de Bombeiros. No primeiro, investimos quase 10 milhões de reais para aquisição de carros de combate a incêndios, ambulâncias, e equipamentos, e agora, as conquistas em relação à lei da previdência que beneficia muitos militares, além da aprovação para a alteração do quadro de organização e distribuição de efetivo” destacou a governadora Suely Campos.

Segundo o comandante geral do CBMRR, coronel Doriedson Ribeiro, essa é considerada a solenidade com o maior número de agraciados da história do CBMRR.

“A Corporação tem recibido investimentos importantes por parte do Governo, e essa promoção mostra o quanto os militares estão sendo valorizados pela governadora. É resultado também da aprovação da Lei sancionada no dia 28 de julhoe que, com a alteraçãodo Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo do CBMRR, permitiu que mais militares ascendessem na carreira”, comentou Doriedson.

Dos promovidos durante a solenidade, 124 militares atuam na capital, e 21 estão lotados nas Companhias do CBMRR existente nos três municípios do interior, sendo Caracaraí, Rorainópolis e Pacaraima. O efetivo feminino agraciado na cerimônia corresponde a 20% do total de promovidos, sendo uma coronel, uma major, uma capitã, oito 1º tenentes, duas 2º tenentes, cinco subtenentes e doze sargentos.

Promovidos

Com 15 anos de corporação, a tenente-coronel Kessyanna Nunes, foi promovida a patente de coronel, sendo a segunda coronel da instituição. “Esse é um momento de plena felicidade e gratidão, que podemos compartilhar junto dos nossos colegas e familiares. É reconhecimento da governadora pelo nosso trabalho, junto à sociedade” mencionou.

Para Neuton Gomes Amorim, promovido a subtentente, última graduação do quadro de praças o momento é de felicidade. “Nós festejamos com a família o reconhecimento e a materialização dos serviços que desempenhamos. É um privilégio poder servir ao Corpo de Bombeiros e à sociedade, sinto que acertei quando escolhi essa profissão para minha vida”, ressaltou.

Valorização

A aprovação do QODE (Quadro de Organização e Distribuição de Efetivo) do CBMRR corresponde a um dos maiores anseios da tropa, que depois de sancionado pela Governadora Suely Campos, e após publicado no Diário Governamental, proporcionou o registro recorde de promoções da instituição, que atualmente dispõe de um efetivo de 454 militares entre homens e mulheres alocados nas Companhias existentes na Capital e no Interior do Estado.

As promoções do CBMRR ocorrem três vezes ao ano, sendo celebradas nos dias 22 de março (Dia Mundial da Água), 02 de julho (Dia Nacional do Bombeiro) e dia 19 de dezembro, esta última é a data em que o CBMRR foi efetivamente emancipado da Policia Militar do Estado de Roraima, órgão embrionário, datado da criação da Guarda Territorial, portanto, é a data comemorativa de aniversário da Corporação.

Neuzelir Moreira