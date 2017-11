Em ação repressiva, agentes de transito abordam motoristas irregulares em Boa Vista

Na noite desse sábado, 11, cerca de 25 agentes da Guarda Civil Municipal e da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) seguiram em ronda ostensiva pelas ruas de Boa Vista com o intuito de coibir práticas abusivas no trânsito. Na ação repressiva, 65 veículos foram abordados e 28 pessoas foram notificadas por se encontrarem sem carteira de habilitação, com documentação atrasada de veículos, embriaguez ao volante, recusa de realizar exames ou por apresentarem alguma irregularidade nos veículos.

Na ação, os agentes utilizaram o etilômetro para detectar motoristas trafegando sob efeito de álcool, o que resultou em duas conduções ao Distrito Policial. Foram três carros e 13 motocicletas recolhidos ao pátio da Smtran. Atuaram na operação seis agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), três do Grupo Tático Municipal (Gtam), 12 do Grupo Tático de Trânsito (GTT) e quatro inspetores de dia. A operação se iniciou por volta das 22h e seguiu até às 2h da madrugada.

As rondas passaram por avenidas movimentadas como Mario Homem de Melo e ainda praças da cidade como Mané Garrincha e Germano Augusto Sampaio. Para Ney Brito, Chefe da Divisão de Operações, Segurança e Fiscalização de Trânsito, as ações repressivas se tornarão rotineiras na cidade, e que o intuito principal não é aplicar multas e sim coibir as práticas ilegais no transito de Boa Vista, visto que os acidentes ocorrem principalmente por causa dos maus condutores que estão em circulação.

“Estas ações repressivas têm como intuito principal a prevenção, ou seja, tirar de circulação os maus condutores que não querem andar de acordo com a legislação, para que possamos evitar acidentes e salvar vidas. Agindo com mais rigor, acredito que as pessoas se conscientizarão mais e mudam de atitudes”, disse o diretor.

Ceiça Chaves