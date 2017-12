Elite EV3 vence Torneio Municipal de Robótica

Reconhecer as peças, montar os robôs, definir as funções foram algumas das provas cumpridas pelas 12 equipes que disputaram a final do Torneio Municipal de Robótica, que ocorreu nesta quarta-feira (13), no Pátio Roraima Shopping. Os competidores tinham apenas 20 minutos para executar as tarefas. Ao mesmo tempo em que eliminavam os adversários, as equipes vencedoras acumulavam pontos para o ranking final.

A disputa consagrou a equipe Elite EV3 campeã da segunda edição do torneio. O segundo lugar ficou com a equipe Robô EV3 e o terceiro com os integrantes da KND. A primeira colocada ganhou seis meses de bolsa de inglês para cada participante e 100h de jogos online. A segunda colocada faturou o prêmio de 50h de jogos online para a equipe. A terceira ganhou 4h de jogos online. Também foram escolhidos melhor programação (Esquadrão Lego), melhor montagem (Mega Robô), melhor designer (Lego City).

Para os competidores, mais do que criar robôs e competir, a robótica proporciona a oportunidade de ajudar outras pessoas. “Eu queria fazer robótica, mas não sabia como. Aí no CCTI eu aprendi e agora estou me dedicando muito a isso. Eu quero criar robôs para ajudar as pessoas com deficiência ou que possam ajudar na medicina”, disse Matteus Rafael Giordano, 11 anos, competidor.

As finais do Torneio Municipal de Robótica ocorreram durante a Semana de Robótica promovida pela Prefeitura de Boa Vista, por meio do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI). O evento atraiu crianças e adolescentes que também participaram de oficinas onde tiveram contato com programação, montagem e outras curiosidades do universo dos robôs.

O Projeto de Robótica Educacional é uma das iniciativas pioneiras do CCTI, implantado em 2016, atendendo crianças de 9 a 11 anos. O curso foi criado para inserir os alunos no mundo da ciência, tecnologia e inovação. Os alunos participam de várias atividades, sendo capacitados com aulas de iniciação tecnológica, programação, montagem e desmontagem dos robôs feitos inteiramente com peças Lego e programados com a tecnologia Lego Mindstorms.

Para o secretário municipal de Tecnologia e Inclusão Digital, Arthur Henrique Brandão Machado, o resultado da competição superou as expectativas. “As crianças estavam bem motivadas, com espírito competitivo, teve a participação dos pais na torcida. A cooperação entre as equipes foi grande e as crianças mostraram um domínio muito grande da prova. Isso mostra como os alunos estavam empenhados durante o processo de aprendizado no ano de 2017, o quanto vivenciaram a robótica, pontuou”.

A robótica é uma atividade extracurricular que desenvolve o raciocínio lógico, o trabalho em equipe, a cooperação, de forma que a criança se sinta totalmente estimulada. É uma ferramenta de educação muito poderosa”, disse Arthur Henrique Brandão Machado, secretário municipal de Tecnologia e Inclusão Digital.

Gleide Rodrigues