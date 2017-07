Eletrobrás responde indicação do deputado Naldo sobre a falta de energia no Cantá

A Eletrobrás informou ao deputado Naldo da Loteria(PSB), que através da portaria MME 425/2016 , e o despacho do Ministro a Eletrobrás, que a empresa EDRR (Boa Vista Energia S/A) foi nomeada como empresa designada de forma temporária, responsável pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica com vistas a garantir a continuidade do serviço em todo o território do Estado de Roraima.

Na sua indicação a Eletrobrás, o deputado Naldo solicitou com urgência a melhoria do fornecimento de energia para o Cantá, que há tempo vem sofrendo com a falta de energia levando prejuízos enormes par os comerciantes e moradores do município.

Segundo a Eletrobrás a situação precária detectada no interior do Estado, fruto de anos de restrição de investimentos, é impossível de ser solucionada em pouco de (06) seis meses de atuação. A despeito desta situação, a EDRR não tem medido esforços para atuar como empresa designada objetivando disponibilizar o serviço público de distribuição de energia elétrica para todo o Estado de Roraima dentro dos padrões exigidos pela ANEEL.

Para o o parlamentar essa situação da falta de energia no Cantá em breve será solucionada e a população terá uma energia de qualidade. “Como parlamentar fiz o meu trabalho em prol dos municípes do Cantá, cobrando da empresa responsável uma solução ao problema”, afirmou o parlamentar.