Eletrobrás ampliará parque térmico em Boa Vista

Em reunião com a governadora Suely Campos, na tarde desta terça-feira, 11, no Palácio Senador Hélio Campos, o novo presidente da Eletrobrás Distribuição Roraima, Anselmo de Santana Brasil, anunciou que a empresa está ampliando o parque térmico de Boa Vista para garantir o suprimento de energia elétrica.

Brasil afirmou que a Eletrobrás vai instalar mais 80 megawatts de energia, dos quais 20 megawatts serão agregados à usina de Monte Cristo. Os outros motores serão colocados em pontos diversos que estão em estudo pela empresa. Essa ampliação é para atender o crescimento da demanda, aliado ao temor de problemas no fornecimento de energia através do Linhão de Guri e também pelo atraso na construção do Linhão de Tucuruí entre Manaus (AM) e Boa Vista.

Anselmo Brasil tomou posse no cargo no final do mês de setembro e fez uma visita à governadora colocando-se à disposição para trabalhar em conjunto com o Estado na questão da Cerr (Companhia Energética de Roraima), que teve a concessão extinta pelo Ministério de Minas e Energia e, posteriormente, prorrogada até 2017.

Suely Campos manifestou preocupação com os funcionários da empresa, os indígenas que são atendidos pela Cerr e com o patrimônio da estatal estadual. Anselmo Brasil destacou que essas questões estão sendo analisadas e disse que para atender aos indígenas, a proposta é disponibilizar sistemas isolados de energia alternativa, solar principalmente.

O novo gestor afirmou que já está trabalhando em conjunto com o presidente da Cerr, Augusto Iglesias Ferreira, na elaboração de relatórios comuns sobre a situação energética do interior do Estado, para subsidiar a tomada de decisão futura a respeito das duas concessionárias.

Outro tema tratado na reunião foi uma parceria para a implantação de um programa de eficiência energética nos órgãos públicos, visando a economia de energia.