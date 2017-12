Eleitores de cinco bairros da Capital devem substituir títulos neste fim de semana

Neste fim de semana, a Justiça Eleitoral continua a substituição de títulos dos eleitores que votam nas escolas localizadas nos bairros Buritis, Cauamé, Jóquei Clube, Tancredo Neves e União. Em decorrência do rezoneamento, esses bairros passaram da 5ª para a 1ª Zona Eleitoral (ZE), com a consequente alteração na numeração das zonas e seções.

De acordo com o calendário elaborado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR), no dia 2 de dezembro, sábado, os eleitores que votam nas escolas Girassol (Buritis), Tancredo Neves e Carlos Raimundo Rodrigues (Tancredo Neves) e Menino Jesus de Praga (Jóquei Clube) devem comparecer aos seus respectivos locais de votação, das 9 às 18 horas, para pegar o novo título. Os eleitores que pertencem à seção da Escola Carlos Raimundo Rodrigues devem pegar seu novo título na escola Tancredo Neves.

No domingo, 3, as equipes da Justiça Eleitoral estarão nas escolas Tancredo Neves ( onde serão atendidos o eleitores da Escola Idarlene Severino da Silva) e Coema Souto Maior (Tancredo Neves), Francisco Cássio de Moraes (União) e Martinha Thury Vieira (Cauamé), no mesmo horário.

Os eleitores que não puderem comparecer aos postos de atendimento, poderão realizar a troca do título, de segunda a sexta-feira, na sede da 1ª Zona Eleitoral, localizada na Avenida Santos Dumont, nº 760 – São Pedro, no horário de 8h às 15h.

O secretário de tecnologia da informação do TRE-RR, Wanderlan Fonseca, esclarece que os locais de votação não serão alterados. Segundo ele, os postos de atendimento aos finais de semana têm por finalidade facilitar o acesso do eleitor, uma vez que são seus próprios locais de votação e a troca é feita de maneira rápida.

“O eleitor deverá comparecer para pegar o novo documento, munido de identidade e do título antigo, se tiver. Nas eleições de 2018 o eleitor votará no mesmo local que votava anteriormente. As zonas eleitorais da Capital passaram apenas por uma readequação no quantitativo de eleitores para atender à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)”, destacou Fonseca.

Rezoneamento

Após o rezoneamento, 59.883 eleitores de 11 bairros da Capital, abrangendo 34 locais de votação e 194 seções, passaram da 5ª para a 1ª ZE. O objetivo do rezoneamento é aprimorar o trabalho e economizar gastos com as zonas eleitorais, que nas capitais passaram a ter no mínimo 100 mil e no máximo 200 mil eleitores. Nas zonas do interior esse número é de no mínimo 10.000 eleitores, com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme determinação do TSE.

Capital

Em Boa Vista a 1ª ZE contava com 59.725 eleitores e a 5ª ZE tinha 144.612. Diante desses dados, foi necessário remanejar eleitores da 5ª para a 1ª ZE, para haver um equilíbrio na distribuição do eleitorado da capital. Após o rezoneamento, a 1ª ZE ficou com 121.419 eleitores e a 5ª ZE com 109.945, já inclusos os que vieram da 3ª ZE.