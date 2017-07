Eleitores de Bonfim, Cantá e Normandia serão atendidos pela 5ª Zona Eleitoral, em Boa Vista

A partir da próxima segunda-feira, 17, os eleitores dos municípios de Bonfim, Cantá e Normandia passam a ser atendidos exclusivamente pelo Cartório da 5ª Zona Eleitoral, localizado em Boa Vista, no Fórum Advogado Illo Augusto dos Santos – Av. Nazaré Filgueiras, 2077, próximo ao 4º DP, Pintolândia.

Em função do rezoneamento eleitoral esses três municípios deixam de pertencer à 3ª Zona Eleitoral, com sede em Alto Alegre e passam para a 5ª ZE, com sede em Boa Vista.

O secretário de Tecnologia da Informação do TRE/RR, Wandelan Fonseca, explica que não haverá necessidade de reimpressão dos títulos para os eleitores desses municípios. “Os eleitores não precisam se preocupar, pois a Justiça Eleitoral entregará o novo título, com as alterações de zona e seção, no ato do recadastramento biométrico, nas próprias localidades onde será feito o atendimento”.

O recadastramento biométrico em Bonfim, Cantá e Normandia acontecerá a partir do segundo semestre deste ano, em datas e locais a serem divulgados.

“A preocupação do TRE-RR é dar melhores condições de atendimento a esses eleitores e reduzir seus custos de deslocamento, quando necessitam dos serviços da Justiça Eleitoral”, garante a presidente do TRE, desembargadora Tânia Vasconcelos.

Rezoneamento

O rezoneamento tem o objetivo de aprimorar o trabalho e economizar gastos com as zonas eleitorais, que nas capitais terão no mínimo 100 mil e no máximo 200 mil eleitores. Nas zonas do interior esse número é de no mínimo 10.000 eleitores, com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme determinação do TSE.