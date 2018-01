Eleitor poderá votar usando o aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral

Já está disponível para os eleitores de Roraima o e-Título, aplicativo que permite acessar uma via digital do título eleitoral por meio do smartphone ou tablet. A novidade é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) que foi abraçada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e será adotada em todo o país. O lançamento ocorreu em dezembro do ano passado.

No aspecto sustentável, o e-Título surge como alternativa à emissão de títulos eleitorais em papel e trará ainda economia perceptível na redução dos custos da Justiça Eleitoral, como a emissão de segundas vias dos títulos extraviados, suprimentos de impressora, entre outros. Para o eleitor, o benefício virá na facilidade de ter os seus dados eleitorais sempre seguros e disponíveis, diminuindo os riscos de extravios e danos ao título de eleitor.

De acordo com Wanderlan Fonseca, secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RR, os eleitores de Roraima que possuírem aparelhos do tipo smartphone ou tablete já podem ter acesso ao documento digital. “De posse do e-título, o documento físico se torna desnecessário, o que significa economia de tempo, evitando-se deslocamentos aos cartórios eleitorais”, disse.

Fonseca lembra que os eleitores de Boa Vista, que, em função do rezoneamento, passaram da 5ª para a 1ª Zona Eleitoral, e que puderem e quiserem baixar o aplicativo não necessitarão retirar seu documento no cartório. “O e-título contém todas as informações do documento impresso, a exemplo do número da zona, seção e local de votação”, lembrou o secretário.

A diretora-geral do TRE/RR, Andréa Fernandes, lembra que os eleitores devem ficar atentos ao fato de que o e-título não dispensa a apresentação de um documento oficial com foto no momento da votação. “Caso haja a necessidade de dissipar qualquer dúvida, quanto à identidade do eleitor, o documento de identidade o fará”.

Como funciona

Para acessar o documento digital, o eleitor deverá baixar o aplicativo e-Título, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, e que já está disponível no Google Play e na App Store. Ao inserir no aplicativo, o número do seu título eleitoral, seu nome, o nome da mãe e do pai e a data de nascimento, o e-Título será validado e liberado. Ao ser acessado pela primeira vez, o documento será gravado localmente e ficará disponível ao eleitor.

A versão digital do título trará novidades em relação à via tradicional impressa. O documento terá agora a foto do eleitor para identificá-lo na hora da votação.

A secretária de Tecnologia da Informação do TRE do Acre, Rosana Magalhães, explicou como tudo funciona. Ela informou que o e-Título foi desenvolvido em uma plataforma híbrida e pode ser utilizado por aparelhos que usam a plataforma Android e IOS.

“Ao baixar o App, o eleitor tem na sua mão várias funcionalidades. A principal delas é a obtenção da via digital do título eleitoral. Depois que informa os dados, ele configura o seu acesso e recebe, além do próprio título eleitoral, informações sobre a sua quitação eleitoral e, inclusive, um QR Code que pode ser utilizado para validação dessa informação fornecida pela Justiça Eleitoral”, esclareceu a especialista, que também é uma das responsáveis pela criação do aplicativo.

A ideia é que o App seja um portal de acesso a vários outros serviços, inclusive com a possibilidade de a pessoa saber o seu local de votação e se está em dia com a Justiça Eleitoral (quitação eleitoral). Será até possível, futuramente, fazer a justificativa eleitoral pelo aplicativo. “Enfim, existe um backlog de evolução bem grande, que essa primeira versão ainda não contempla, mas que até a eleição estará muito mais robusto”, concluiu Rosana Magalhães.