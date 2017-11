Eleitor do Futuro 2017: alunos de escola estadual receberão “títulos” segunda-feira

A Diretora da Escola Judiciária Eleitoral em Roraima (EJE/TRE-RR), Rozane Ignácio Pereira, fará, nesta segunda-feira, 13, às 9h, a entrega de títulos eleitorais simbólicos a cerca de 200 alunos da Escola Estadual Vitória Mota Cruz, que fica localizada no bairro Paraviana. A ação está prevista no cronograma do Programa Eleitor do Futuro 2017, cujo objetivo, segundo Rozane, é fazer a inclusão social e política de jovens, na faixa etária de 10 a 15 anos.

“Eles podem vivenciar todo o processo eleitoral, ter contato com a urna eletrônica e conhecer uma pouco mais sobre o sistema de votação brasileiro, além de aprender a importância de votar em ideias e propostas e não em um candidato específico”, explicou a diretora da EJE/TRE-RR.

Etapas

O Programa Eleitor do Futuro 2017 começou no dia 6 de setembro, após a celebração de um acordo de cooperação entre o Tribunal e a Secretaria Estadual de Educação e Desportos. De acordo com a Coordenadora da EJE/TRE-RR, Matilde Fernandes, os alunos já passaram pela escolha dos candidatos e montagem dos partidos, pela gravação da propaganda eleitoral e pela Convenção. Logo após a entrega dos títulos, nesta segunda (13), os mesários serão treinados e os candidatos realizarão um comício.

As eleições acontecerão no dia 14 de novembro. “É importante destacar que só estão concorrendo os alunos ficha-limpa, ou seja, aqueles que têm bom desempenho escolar”, ressaltou ela.

Ana Marques