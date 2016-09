Eleições: Guarda Municipal define ações para o dia da votação

A Guarda Civil Municipal vai reforçar o esquema de segurança em Boa Vista nas eleições municipais que ocorrem no próximo domingo, 2. Um efetivo de 110 homens atuará durante todo o dia. Destes, 85 ficarão à disposição do Tribunal Regional Eleitoral-RR, reforçando a segurança nos locais de votação.

Os outros 25 guardas farão rondas em viaturas e motos para atender as eventuais ocorrências do dia. Após o término da votação, cerca de 60 guardas serão deslocados para os dois pontos onde haverá telões montados para transmitir a apuração dos votos: Parque Germano Augusto Sampaio e Praça Fabio Marques Paracat, com o objetivo de garantir a ordem nesses locais.

“Esse trabalho será feito em parceria com a Polícia Militar para que possamos garantir a ordem nas seções eleitorais e a segurança dos cidadãos. Para conseguir esse efetivo, foi necessário fazermos uma convocação extra do nosso pessoal, que prontamente se disponibilizou a dar apoio nesse dia”, destacou o inspetor da Guarda Civil Municipal, Murilo Santos.

Transporte público atenderá população com 100% da frota

Sobre o transporte público na capital no dia da eleição, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur) informa que os ônibus irão circular com 100% da frota no domingo, das 6h à meia-noite. Os táxis-lotação circularão no horário das 8h às 18h.

Shirléia Rios