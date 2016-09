Eleições: Cerr e TRE definem estratégias para garantir fornecimento de energia no Interior

O presidente da Cerr (Companhia Energética de Roraima), Augusto Iglesias, recebeu nesta quarta-feira, 28, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RR), desembargador Mauro Campello, para informar as ações estratégicas adotadas pela empresa que garantem fornecimento de energia elétrica durante as eleições que ocorrerão no próximo domingo, 2.

Iglesias garantiu que o fornecimento será mantido em todo interior do Estado, incluindo as áreas indígenas e regiões isoladas, como o Baixo Rio Branco.

Para evitar possíveis interrupções no fornecimento, o presidente informou que irá reforçar o estoque de combustível nas comunidades que operam com grupos geradores e manterá uma equipe extra de plantão, entre técnicos, eletricistas e operadores durante todo o final de semana para atender emergências.

“No Uiramutã, iremos reforçar o fornecimento com mais um grupo gerador de 50 KVA. Em todas as localidades, o fornecimento de energia será mantido e estaremos de prontidão para atender qualquer ocorrência em todo interior do Estado”, garantiu.

A preocupação do Tribunal é com as regiões mais isoladas e de difícil acesso, onde o fornecimento é feito por meio de geradores. O presidente do TRE também comentou sobre segurança e transmissão de dados que necessita de energia elétrica.

Campello garantiu que não há preocupação quanto à votação, já que as urnas são equipadas com baterias que duram até 12 horas. “Nossa previsão é encerrar a apuração antes das 23h e precisamos fechar a logística para que tudo transcorra bem”, esclareceu Campello.

A Cerr orienta ainda os consumidores que podem comunicar qualquer ocorrência pela Central de Atendimento ao Consumidor, no número 0800 280 95 33.

Plnao de contingência

Um plano de contingência foi criado pela Companhia para evitar quedas de energia em cartórios eleitorais, locais de votações e pontos de transmissão de dados. Serão disponibilizadas estruturas de atendimento a emergências compostas de equipes de apoio sob a coordenação da Gerência Operacional, com três equipes de manutenção de rede, uma equipe de manutenção da geração e uma equipe de engenheiros.

Não estão previstas ações de manutenção especiais para o período de vigência do plano de contingência. A operacionalidade do sistema de distribuição é realizada de forma descentralizada conforme a característica de fornecimento de energia de cada localidade, pois nem todas são interligadas entre si, sendo as localidades de Alto Alegre, Cantá, Mucajaí, Iracema, Bonfim, Caracaraí, São Luiz, São João da Baliza e Rorainópolis e adjacências, atendidas com suprimento proveniente da Eletrobrás Distribuição Roraima, e as demais localidades, atendidas por sistemas isolados e Pacaraima, interligada a Venezuela.

As equipes de cada localidade estarão disponíveis para atender a situações de emergência. Caso alguma ocorrência tenha amplitude que ultrapasse a capacidade operacional local, haverá equipes de sobreaviso na sede administrativa da empresa para suprir qualquer eventual necessidade.

Silvio Souza