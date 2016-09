Eleições 2016: população poderá tirar dúvidas através do Disque-Eleitor

Com o objetivo de tirar dúvidas dos eleitores em relação aos locais de votação e à regularidade do título, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) disponibiliza para a população, a partir desta terça-feira, 6, o Disque-Eleitor. O serviço estará disponível no número 3628-0178, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, no cartório da 5ª Zona Eleitoral. Além do telefone, o cidadão também pode acessar o link www.tre-rr.jus.br/eleitor/situacao-eleitoral/consulta-por-nome, e consultar sua situação.

De acordo com secretário de tecnologia da informação do TRE-RR, Wanderlan Fonseca, após as eleições realizadas em 2014, ocorreram muitas mudanças de endereço dos locais onde funcionam as seções eleitorais, em virtude de agregações (seção incorporada à outra devido ao número de eleitores) ou em razão de reformas nos prédios públicos.

“Por exemplo, as seções que funcionavam na Escola Municipal Frei Arthur Agostini, no São Vicente, mudaram para a Escola Técnica de Saúde do SUS em Roraima – ETSUS, também no Bairro São Vicente. Outro exemplo são as sessões que funcionavam na Escola Estadual 13 de setembro e irão funcionar na Escola Estadual Maria das Dores Brasil Xaud, no 13 de setembro”, explicou ao lembrar que, em todo o Estado, diversos locais de votação mudaram de endereço.

Fonseca informou ainda que nas eleições de 2016 existem 137 locais de votação em Boa Vista e 171 no interior do Estado, totalizando 308. Portanto, no pleito do dia 2 de outubro, serão 1.120 seções eleitorais efetivas em Roraima.

“Deixamos bem claro que o Disque-Eleitor não deve ser utilizado para realizar denúncias. A finalidade é exclusivamente informar o eleitor sobre seu local de votação e se o título dele está regular”, ressaltou Fonseca.

Patrícia Pinheiro